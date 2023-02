Ziyech au PSG et Gharbi à Nice, c'est définitivement non: la LFP invalide les deux prêts

Bouclé à la fin du mercato hivernal, le prêt de Hakim Ziyech au Paris Saint-Germain n’a finalement pas été validé par la LFP ce mercredi. La commission juridique de l’instance n’a pas homologué l’arrivée du Marocain à cause de documents envoyés trop tardivement par son club de Chelsea. Le prêt à Nice du jeune Ismaël Gharbi n'a pas non plus été accepté.

Les dernières heures du mercato réservent souvent quelques moments de flottement. A l'image de Bordeaux et de l'OL, le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à boucler le recrutement de Hakim Ziyech en janvier. La faute à un léger retard de Chelsea ce mardi au moment d'envoyer les documents nécessaires.

Comme indiqué par Téléfoot et confirmé par RMC Sport, le recours déposé par le PSG auprès de la LFP n'a pas été concluant. Ce mercredi, la commission juridique de l'instance a donc annulé le prêt de la star marocaine en Ligue 1.

Malgré l'insistance du PSG dans les dernières heures du mercato hivernal, le club francilien a attendu l''extrême limite pour trouver un accord avec Chelsea pour un prêt sans option d'achat de Hakim Ziyech. Mais voilà, dans la foulée, les Blues ont envoyé à plusieurs reprises un mauvais document... Avant de finalement envoyer le bon trop tardivement.

Gharbi n'ira pas à Nice

Retenu à Chelsea malgré un temps de jeu limité cette saison, Hakim Ziyech ne va donc pas débarquer en Ligue 1 avec l’espoir de s’y relancer cet hiver. Face à la grosse concurrence chez les Blues, avec notamment la signature d’Enzo Fernandez, le Marocain risque d’avoir du mal à enchaîner les minutes en Angleterre.

La non-arrivée du maître à jouer des Lions de l’Atlas n’est pas sans conséquence pour l’avenir du prometteur Ismaël Gharbi. Autorisé à quitter le PSG jusqu’à la fin de la saison, seulement si Ziyech arrivait à Paris, le jeune Titi ne va pas rejoindre l’OGC Nice. Comme pour le Marocain de 29 ans, le Franco-Espagnol de 18 ans a vu l’homologation de son prêt au Gym être retoqué par la LFP. Et comme pour Hakim Ziyech, les cinq minutes de retard pour officialiser la transaction ont bloqué sa cession.

Malgré quelques pistes prestigieuses, dont Rayan Cherki, Milan Skriniar et Malcom, le PSG n'a finalement enregistré aucun renfort en janvier. Dans le même temps, Christophe Galtier a perdu Pablo Sarabia, parti se relancer à Wolverhampton.