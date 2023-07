PSG: "Il n’y aura pas d’offre pour Mbappé", selon Riolo

L'avenir de Kylian Mbappé a enflammé l'After jeudi soir sur RMC. Pour Daniel Riolo, le PSG ne recevra pas de proposition pour l'attaquant français qui a donc de bonnes chances de faire sa dernière année de contrat à Paris, avant de sans doute rejoindre le Real Madrid, libre, dans un an.

L’After est revenu ce jeudi soir sur l’actu bouillante autour de l’avenir de Kylian Mbappé. L’attaquant français quittera-t-il le PSG cet été ? La réponse est non pour Daniel Riolo qui assure qu’il "n’y aura pas d’offre." Le consultant rappelle que le club de la Capitale n’a, à date, aucune proposition pour son vice-champion du monde de 24 ans. "S’il y en a, on pourra en reparler, mais il n’y en a pas", appuie Daniel Riolo.

Mbappé avec un recrutement enfin réussi ?

En attendant un possible départ libre et donc gratuit au Real Madrid la saison prochaine, Paris se prépare donc à vivre une dernière saison avec son buteur. Une perspective qui ne déplaît pas à Daniel Riolo.

Le consultant RMC Sport est en effet enthousiasmé par le début du mercato parisien et les pistes étudiées (Bernardo Silva, Harry Kane...). L'intégralité du débat sur Kylian Mbappé est à retrouver dans notre vidéo et dans le podcast ci-dessus.