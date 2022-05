PSG: les célébrations de Mbappé qui mettent la presse espagnole en émoi

Si la prolongation de Kylian Mbappé a redonné de l’espoir aux supporters parisiens, cette nouvelle est loin de ravir l’Espagne. Impuissant devant les célébrations du buteur au Parc des Princes, la presse espagnole n’a pas manqué de décortiquer ces scènes de joie, y voyant ça et là et des marques d'allégeance au PSG.

À l’issue de la remontada infligée au PSG au Santiago Bernabeu (3-1) en mars dernier, de nombreux supporters du Real Madrid s’étaient mis à chanter à la gloire de Kylian Mbappé. Libre de tout contrat au mois de juin et désireux de rallier Madrid l’été dernier, le destin du Français semblait lié à l’Espagne. Mais le buteur a finalement décidé de prolonger son contrat à Paris jusqu’en 2025.

Un gros coup dur et un sentiment d’amertume pour bon nombre de Madrilènes, qui s’attendaient à voir le champion du monde 2018 briller aux côtés de Karim Benzema. Et ce n’est pas l’ambiance de fête au Parc des Princes qui a changé ce sentiment. Durant la rencontre face à Metz, des médias espagnols ont décortiqué les célébrations de Mbappé.

Du côté de Marca, il est surtout relevé la volonté de l’international de réussir au club et sa détermination à gagner la prochaine Ligue des champions. Chez AS, le moment où Mbappé pointe son doigt sur la pelouse de Parc des princes montrant qu’il est chez lui, est vu comment pouvant fortement irriter les fans du champion d’Espagne.

Le silence d’El Chiringuito

La scène la plus marquante vient peut-être d’El Chiringuito. L’extrait dure un peu plus de deux minutes. Les quatre journalistes sur le plateau regardent avec attention et dans le plus grand des silences, la mine fermée, le moment où le président Nasser al-Khelaïfi et Mbappé annoncent la couleur pour l’avenir de ce dernier.

Les médias espagnols n’ont pas caché leur colère sur le papier. En une, Marca a envoyé un message direct au Parisien en lui faisant savoir: "Vous avez besoin de beaucoup de classe pour jouer à Madrid", tandis qu’AS regrette que "Mbappé préfère l’argent du PSG à la légende du Real Madrid".