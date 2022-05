PSG: Marquinhos assure que le vestiaire ne savait pas pour la prolongation de Mbappé

Après la large victoire du PSG contre Metz (5-0) en clôture de la saison de Ligue 1, Marquinhos est revenu sur la prolongation de Kylian Mbappé, annoncée juste avant le coup d'envoi. Le capitaine assure que le vestiaire n'était pas au courant.

Le mystère était aussi total pour les médias et les supporters que pour le vestiaire parisien. Avant le coup d'envoi de PSG-Metz, match de la 38e et dernière journée de Ligue 1, Paris a officialisé la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en 2025. C'est le président Nasser Al-Khelaïfi qui l'a annoncé au public du Parc des Princes. Et visiblement, les coéquipiers du Français n'étaient pas au courant.

"Il n'a rien dit, il ne nous a rien montré"

"Il a été fort, il n'a rien dit, il ne nous a rien montré, assure Marquinhos sur Prime Video après le récital 5-0 face aux Messins. On avait quelques indices avant le match. On a vu la cérémonie depuis les vestiaires, ça nous a boosté." Les informations révélées quelques heures plus tôt, notamment par RMC Sport, sont sans doute revenues aux oreilles des joueurs de Mauricio Pochettino. Mais à en croire le défenseur brésilien, Mbappé n'avait donc pas vendu la mèche.

Place désormais à la préparation de la saison prochaine. Avec, une nouvelle fois, la Ligue des champions en ligne de mire. "Gagner la Ligue des champions? Ce n'est pas aussi facile que ça, ce n'est pas avec des paroles. Mais c'est un grand pas, poursuit Marquinhos. Il reste des choses à faire, petit à petit, il faut analyser cette saison, améliorer pour la saison prochaine. La Ligue des champions, ça ne rigole pas, ce sont les détails." Avant ça, quelques vacances et les festivités du dixième titre de champion de France du club parisien.