PSG: Mbappé est le joueur le plus cher du monde selon une étude, devant Kane et Sterling

Selon une étude publiée par KPMG Football Benchmark, Kylian Mbappé est actuellement le joueur avec la plus grosse cote sur le marché des transferts. L’attaquant du PSG devance dans ce classement Harry Kane, le buteur de Tottenham, et Raheem Sterling, l’ailier de Manchester City.

Il n’y a pas plus bankable que lui sur la planète foot actuellement. C’est en tout cas la conclusion d’une étude publiée mardi sur la valeur des stars en crampons. Selon KPMG Football Benchmark, une plateforme interactive spécialisée dans les données liées au ballon rond, Kylian Mbappé est aujourd’hui le joueur plus cher du monde. Dans un marché globalement en baisse en raison de la crise liée au Covid-19, l’attaquant du PSG est estimé à 185 millions d’euros. Après son triplé retentissant à Barcelone, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (1-4), l’international français de 22 ans réfléchit à son avenir, alors que son contrat à Paris court jusqu’en juin 2022.

Au classement des footballeurs les plus cotés, il devance trois Anglais: Harry Kane, le buteur de Tottenham (125), Raheem Sterling, l’ailier de Manchester City (125) et Jadon Sancho, le dynamiteur de Dortmund (118). Neymar arrive en cinquième position. Malgré une nouvelle saison tronquée par les blessures, l’artiste brésilien de 29 ans, qui semble bien parti pour plonger son aventure au PSG, est toujours estimé à 115 millions. Tout comme Mohamed Salah, la star de Liverpool, et Marcus Rashford, le joyau de Manchester United.

Les autres Français loin du top 10

Kevin De Bruyne, le passeur de Manchester City, arrive juste derrière (114). Trent Alexander-Arnold, le latéral droit des Reds (111), Sadio Mané, son partenaire en attaque, et Erling Haaland, la tornade de Dortmund (110), complètent le top 10. Pour trouver la trace d’autres joueurs de l’équipe de France, il faut dérouler un peu le classement. Antoine Griezmann est 26e (78,9), Anthony Martial 32e (75,4), Raphaël Varane 43e (69,4), Kingsley Coman 49e (65,9) et Dayot Upamecano 50e (65,3).