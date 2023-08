PSG: "On a de très bonnes discussions", Al-Khelaïfi fait le point sur l'avenir de Mbappé

En marge du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi s'est exprimé sur la situation de Kylian Mbappé, réintégré au groupe parisien après avoir été mis à l'écart de l'équipe première durant l'été.

"C’est vrai que ce n’est pas un groupe facile, mais on aime jouer les gros matchs, les joueurs veulent jouer les grands matchs. Je pense qu’on a la chance aussi de les jouer. C’est de la motivation pour les joueurs."

"Il reste plus de 24h pour le mercato"

C’est avec le sourire que Nasser Al-Khelaïfi a accueilli le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions effectué ce jeudi à Monaco. "On est sur le bon chemin, avec un style de jeu offensif. Je fais beaucoup confiance au coach et aux joueurs", a souligné le président du PSG en exclusivité au micro de RMC Sport, avant d’être questionné sur l’un des dossiers très chauds de l’actualité parisienne, à savoir l’avenir de Kylian Mbappé.

Comme expliqué par RMC Sport, il est acquis que le numéro 7 ne quittera pas le club de la capitale cet été. Au cœur de l’été, Mbappé avait un temps été mis à l’écart pendant plusieurs semaines en raison de son refus de ne pas prolonger son contrat tout en souhaitant aller au terme de son bail, fixé en juin 2024. "On a plus de 24h. Kylian est un joueur du PSG. On a de très bonnes discussions avec lui, c'est un joueur magnifique, comme personne et comme professionnel. On a discuté avec le reste de sa famille", a indiqué Al-Khelaïfi ce jeudi sur RMC Sport.

"On va travailler, essayer de faire quelque chose. Si on peut, pourquoi pas. Sinon, on est prêt, on est bien. Une prolongation ? Je ne veux pas parler de ça", a-t-il conclu. Revenu sur les terrains le 19 août, il a d'abord marqué sur penalty sur le terrain de Toulouse (1-1), avant de signer un doublé pour ses retrouvailles avec le Parc des Princes, le 26 août, lors de la victoire parisienne contre Lens (3-1).