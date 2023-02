PSG: Sergio Ramos, stop ou encore ?

Après une première saison tronquée par les blessures, Sergio Ramos enchaîne les matchs au PSG cette saison. Mais alors que son contrat court jusqu'au 30 juin, la question de son avenir n'a pas encore été tranchée.

Au moment de retracer la carrière de Sergio Ramos, l’histoire retiendra qu’il a été un monument du Real Madrid et probablement l’un des meilleurs défenseurs, si ce n’est le meilleur, de l’histoire. Après quatre Ligues des Champions soulevées avec la Casa Blanca, il a donc décidé de ne pas prolonger l’aventure pour rejoindre le Paris Saint-Germain gratuitement à l’été 2021. Pour la direction du club de la capitale (française), c’est alors un joli coup.

Leonardo, à l’époque directeur sportif du club, voit en Sergio Ramos la personnalité idoine pour apporter le caractère qu’il manque parfois dans les moments charnières, notamment en Ligue des Champions. Mais tout ne se passe pas comme prévu puisque l’international espagnol enchaîne les blessures et ne comptabilisera en 2021-2022 que huit titularisations en Ligue 1... pour aucune minute jouée en Ligue des champions.

Dans le vestiaire en revanche, Sergio Ramos se révèle comme un véritable leader. Il s’entend aussi bien avec Neymar qu’avec Kylian Mbappé. Les Titis qui admirent sa carrière savent qu’ils peuvent aller chercher chez lui des conseils. Contrairement à certaines stars de l’effectif, Ramos n’hésite jamais à aller vers les plus jeunes. Ses relations avec Lionel Messi, qu’il a affronté pendant plus d’une décennie lors des Classico, sont fluides. Son importance dans le groupe n’est pas contestée et Christophe Galtier l’estime beaucoup, si bien qu’il a décidé de l’élever au rang de vice-capitaine au même titre que Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe et Marco Verratti.

La tendance n’est pas à une prolongation, mais rien n'est acté

Cette saison, "SR4" a beaucoup plus de temps de jeu. Seulement trois matchs manqués en championnat dont deux pour suspension. Le champion du monde 2010 peut enfin enchainer. Une bonne chose pour celui qui arrive en fin de contrat en juin et qui ne cache pas son envie de prolonger l’aventure.

Contrairement à Marquinhos (accord de principe pour une prolongation) ou Lionel Messi, aucune proposition n’a été faite à l'international espagnol. Chez les décideurs du club, on attend d’avoir plus de garanties sur ses performances. Car Ramos est sur courant alternatif depuis le début de la saison, parfois fragile comme tout le secteur défensif. Si rien n’est acté aujourd’hui, la tendance n’est pas à une prolongation. Les prochains mois seront donc importants pour lui.