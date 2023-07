PSG: une délégation présente à Paris, Al-Hilal serait prêt à offrir jusqu'à 700 millions d'euros à Mbappé

Présents cette semaine à Paris, des représentants du club saoudien d'Al-Hilal ambitionnent de rencontrer Kylian Mbappé pour lui soumettre une offre totalement folle, selon Fabrizio Romano.

Ils ont déjà recruté cet été le Portugais Ruben Neves (ex-Wolverhampton), le Serbe Sergej Milinkovic-Savic (ex-Lazio) et le Sénégalais Kalidou Koulibaly (ex-Chelsea). Mais ils ne comptent pas s’arrêter là. Des représentants d’Al-Hilal se trouvent à Paris cette semaine pour tenter de boucler d’autres pistes dans les prochains jours.

Des dossiers qui n’ont rien à voir avec Kylian Mbappé. Même s’ils aimeraient en profiter pour rencontrer l’entourage de la star parisienne. Rien ne dit toutefois qu’ils réussiront à décrocher un rendez-vous. D’autant plus que la position de Mbappé a toujours été claire: il souhaite quitter le PSG libre en juin 2024.

Jusqu'à 700 millions d'euros de salaire ?

Comme indiqué récemment par l’AFP et confirmé par RMC Sport, le PSG a autorisé Al-Hilal à discuter avec son attaquant après avoir accepté une offre de transfert de 300 millions d’euros, bonus inclus. Une deuxième offre qui faisait suite à une première offre verbale à hauteur de 200 millions d’euros.

Encore une fois, rien n'indique que le capitaine des Bleus acceptera d'engager des négociations avec le club saoudien, qui lui propose même de s’engager pour une seule année et de s’en aller à l’été 2024 selon les informations de Fabrizio Romano. D’après le journaliste italien, Al-Hilal serait prêt à lui offrir un salaire fixe de 200 millions d’euros, auquel s’ajouteraient des bonus liés aux droits à l’image et des contrats commerciaux qui pourraient lui permettre de toucher jusqu’à 700 millions d’euros par an.

Exclu de la tournée estivale en Asie du PSG, Mbappé s'entraîne actuellement avec les jeunes et des joueurs en instance de départ au centre d'entraînement de Poissy.