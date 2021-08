Tottenham: accusé de grève de l'entraînement pour rejoindre City, Kane sort du silence

Très critiqué ces derniers jours et accusé d'avoir volontairement manqué l'entraînement à Tottenham pour forcer son départ à Manchester City, Harry Kane est sorti du silence par un communiqué sur les réseaux sociaux.

Face aux critiques, Harry Kane prend finalement la parole. Accusé d'avoir zappé volontairement l'entraînement à Tottenham pour forcer son club à le vendre à Manchester City, l'attaquant anglais nie en bloc. Le joueur a publié un message sur Twitter pour mettre les choses au clair et assure qu'il sera bien au centre d'entraînement ce samedi, "comme prévu".

"Je n'ai jamais, jamais refusé de m'entraîner"

"Il s'est écoulé presque dix ans depuis mes débuts avec les Spurs. Durant toutes ces années, vous, les supporters, m'avez toujours montré votre amour et un soutien total. C'est pourquoi cela me blesse de lire les commentaires qui ont été faits cette semaine, remettant en cause mon professionnalisme, écrit l'attaquant. Sans entrer dans les détails de la situation, je veux clarifier le fait que je n'ai jamais, jamais refusé de m'entraîner", insiste Harry Kane.

"Je retournerai demain au club, comme prévu. Je ne ferais rien qui puisse trahir la relation que j'ai avec les fans, qui m'ont apporté un tel soutien au club", ajoute l'avant-centre. Rendez-vous est pris donc. L'autre date à cocher, c'est le dimanche 15 aoüt, week-end de reprise de la Premier League avec un choc... entre Manchester City et Tottenham (17h30 sur RMC Sport). Savoureux hasard.

