Tottenham: Espirito Santo n'a toujours pas parlé à Kane

En marge d’un match amical face à Chelsea (2-2) mercredi à Stamford Bridge, le nouveau de Tottenham Nuno Espirito Santo a déclaré qu’il n’avait toujours par discuté avec son avant-centre Harry Kane. Désireux de rejoindre Manchester City, le buteur anglais a séché la reprise de l’entraînement.

Nuno Espirito Santo marche déjà sur des œufs en zone mixte. Nommé entraîneur de Tottenham, l’ex-coach de Wolverhampton doit déjà gérer un dossier ultra sensible. Attendu lundi à la reprise de l’entraînement, son buteur Harry Kane a brillé par son absence. L’attaquant des Three Lions a également séché la reprise mardi. Le joueur de 28 ans veut quitter les Spurs pour rejoindre Manchester City. Il n'a pas hésité à aller au bras de fer avec ses dirigeants, arguant qu’il dispose d’un gentleman agreement avec son président Daniel Levy pour partir cet été. Ce n’est pas du tout la vision du board de Tottenham qui ferme, pour l'instant, la porte à un départ.

"J’ai prévu de lui parler bientôt"

Une situation forcément embarrassante pour Nuno Espirito Santo. Interrogé sur son attaquant mercredi après le match amical face à Chelsea (2-2), le Portugais a reconnu qu’il n’avait pas encore pu parler à son propre joueur. "J’ai prévu de lui parler bientôt mais je n’ai pas eu encore l’occasion de le faire, a déclaré Nuno Espirito Santo à Stamford Bridge. On doit d’abord résoudre le problème en interne."

"Il faut régler tout ça entre nous d’abord"

Et l’entraîneur de Tottenham de poursuivre: "On doit se concentrer sur nous-mêmes, c’est ce qu’il y a de plus important. Il faut régler tout ça entre nous d’abord. Discuter et essayer de trouver la meilleure solution pour conclure cette situation. La pré-saison a été difficile pour tous les clubs. Même si c’est différent (le cas Kane), l’absence de nombreux joueurs internationaux a rendu cette période compliquée pour beaucoup d’entraîneurs." Nuno Espirito Santo sait de quoi il parle…