Willy Sagnol a retrouvé un banc

L'ancien sélectionneur des espoirs prend la tête d'une sélection européenne, la Géorgie.

Il avait quitté RMC pour regoûter aux frissons d'un banc, du football de haut niveau. Après quelques moins de tâtonnements à cause de la crise sanitaire, Willy Sagnol a retrouvé un poste: il a annoncé ce lundi qu'il prenait les rênes de la sélection géorgienne.

C'est la deuxième fois que l'ancien coach du Bayern Munich et surtout de Bordeaux va diriger une sélection, après son intermède à la tête des espoirs (2013-2014), où il avait été invaincu.

"Le temps est venu pour moi de retrouver le monde du football, ce sport merveilleux qui nous manque cruellement dans cette période difficile", avait expliqué en mai dernier l'ancien animateur de Ici c'est Willy, et bien il va être servi. La mission de Willy Sagnol: bien figurer dans le groupe éliminatoire pour la Coupe du monde 2022. La Géorgie est dans le chapeau 2 avec l'Espagne, la Suède, la Grèce, et le Kosovo. Et il va commencer très fort avec un déplacement en Suède puis la réception de l'Espagne les 25 et 28 mars prochains.