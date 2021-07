Un match Italie-Argentine en l'honneur de Maradona ?

Selon un journaliste du New York Times, l'UEFA et la Conmebol négocieraient pour organiser à Naples un match entre l'Italie, vainqueur de l'Euro 2021, et l'Argentine, vainqueur de la Copa America, en hommage à Diego Maradona.

Cela ferait un match de plus dans un calendrier international déjà surchargé, certes, mais l'idée est tout de même séduisante. Selon Tariq Panja, journaliste au New York Times, l'UEFA et la Conmebol négocieraient pour organiser à Naples une rencontre de prestige entre l'Italie, qui vient de remporter l'Euro 2021, et l'Argentine, qui a elle triomphé à la Copa America.

Pourquoi Naples, pourquoi l'Italie et l'Argentine? Parce que Diego Maradona, évidemment. C'est dans le sud de l'Italie, au stade San Paolo, que le Pibe de Oro avait écrit les plus belles pages de sa carrière en club. Près d'un an après sa disparition, la symbolique d'une telle affiche serait immense.

Une bonne entente entre les deux instances

D'après Panja, les discussions entre les deux confédérations en sont à un stade "avancé". L'UEFA et la Conmebol entretiennent globalement de bonnes relations, et avaient même procédé à des échanges d'arbitres durant l'Euro 2021 et la Copa America.

Un match Italie-Argentine à Naples, cela rappellerait aussi la célèbre demi-finale de la Coupe du monde 1990, et ce choc où l'Albiceleste de Maradona avait battu aux tirs au but la Nazionale (1-1, 4-3 tab) devant un public complètement déchiré entre son amour pour l'icône locale et son soutien à l'équipe nationale.