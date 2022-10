Vieira dénonce le manque de diversité dans les plus hautes instances du football

Dans un entretien pour CNN, l'entraîneur de Crystal Palace et ex international français, Patrick Vieira, a critiqué le manque de diversité dans les fonctions de direction.

Patrick Vieira estime qu'il y a encore beaucoup de travail à faire concernant la diversité au niveau des fonctions de direction dans le monde du football. "Nous vivons dans une société où il est difficile pour un jeune Africain de réussir parce que je crois fermement que beaucoup de portes sont fermées et que nous n'avons pas l'opportunité que nous méritons, a confié l'entraîneur de Crystal Palace à CNN. Lorsque nous allons aux matchs de football et que nous regardons le terrain et que nous voyons cette diversité, j'aimerais voir le même niveau de diversité plus haut. Nous parlons de nos fédérations, nous ne parlons pas seulement des Noirs, mais aussi des femmes. Nous voulons être jugés sur notre qualité."

Une action trop lente

S'il reconnaît que des changements ont été apportés, l'ancien international français considère que le changement n'est pas assez rapide. "Les choses changent et s'améliorent, mais trop lentement. C'est pourquoi nous devons nous battre pour que les choses changent. Nous devons exposer la situation réelle", a-t-il poursuivi en marge des Best of Africa Awards, une soirée qui récompense les athlètes du continent.

L'ancien capitaine d'Arsenal regrette que "la situation ne change pas", tout en se demandant si les institutions "veulent vraiment" faire ces changements. "S'ils ont dit oui, pourquoi attendre pour le faire car il existe des personnes qualifiées pour prendre des responsabilités. La porte reste fermée à cause de la couleur de la peau, ou à cause de votre religion, ou parce que vous êtes une femme. Cela doit changer", a-t-il déclaré.