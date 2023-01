EN DIRECT - France-Suède: suivez la demi-finale du Mondial de handball

Une victoire ce soir et les Bleus ne seraient plus qu'à une marche, à franchir contre le Danemark ou l'Espagne, d'une septième couronne mondiale, six ans après la dernière (à domicile). Il faudra pour cela prendre enfin la mesure de ces Suédois contre qui ils ont buté à ce même stade lors de deux des trois dernières compétitions : au Mondial 2021 (32-26) et à l'Euro 2022 (34-33).