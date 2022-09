Aviron: "Un plaisir d’être de retour sur le devant de la scène", Androdias et Boucheron savourent leur nouveau titre mondial

Champions olympiques d'aviron à Tokyo en 2021, les Français Matthieu Androdias et Hugo Boucheron ont remporté ce dimanche à Racice (République tchèque) le titre mondial, catégorie deux de couple. La paire en or raconte sa superbe performance à RMC Sport.

Leur ressenti sur cette finale mondiale archi-dominée

"On a été assez surpris de ré-atteindre un tel niveau de perf avec si peu d’entrainements et surtout si peu d’entrainements en commun puisqu’on est remontés en double ensemble quasiment un an jour pour jour après la finale des Jeux. Donc c’était énorme. Il s’est passé plein de choses entretemps et là on a été assez agréablement surpris d’avoir ce niveau d’automatismes nous permettant cette année d’aller très vite. C’est un vrai plaisir d’être de retour sur le devant de la scène."

Ce que représente ce nouveau titre de champions du monde

"C’est une super récompense pour tout le travail qui a été fait par Hugo, moi (Matthieu), Alexis notre coach et toutes les personnes qui nous accompagnent, tout notre staff. Donc une super récompense et puis aussi une belle revanche sur la saison parce qu’elle a commencé quand même avec énormément de doutes, une période de flottement qui a duré pour nous deux plusieurs mois et beaucoup d’incertitudes quant à la suite. Moi, très honnêtement, je ne savais pas encore si j’avais l’énergie nécessaire pour me lancer à l’assaut d’une nouvelle olympiade. Ça finit plutôt bien cette première saison."

Le bénéfice de la longue pause post-Jeux olympiques

"Je pense qu’on a vraiment bien fait de considérer ces moments-là comme des moments importants, des passages presque de vie auxquels il fallait accorder vraiment de l’importance parce que ça aurait été une erreur de dire 'vite, vite, il reste trois ans avant les Jeux, on met tout ça sous le tapis et puis on verra plus tard les grandes questions'. Non, je pense si ces grandes questions se sont présentées, c’est que c’était le moment de les traiter. Et on a bien fait vraiment de prendre le temps, de digérer chacun ce qu’on avait à digérer pour pouvoir reconstruire un nouveau projet solide."

La gestion de l'attente jusqu'aux JO de Paris, où ils auront une étiquette de favoris

"C’est une question à laquelle je n’ai pas encore de réponse. Que ce soit personnellement ou collectivement, on n'en a pas parlé. C’est évidemment un paramètre qui va être important et je pense que si on ne réfléchit pas à ça par anticipation, ça peut vite devenir un caillou dans la chaussure. Même s'il y aura évidemment beaucoup d’attentes, beaucoup d’énergie positive autour de nous, il faut quand même qu’on reste maîtres du navire et qu’on reste bien concentrés sur nous et sur notre performance. Donc je pense que ça va être un gros paramètres à prendre en compte et sur lequel passer un petit peu de temps sur la construction de la prochaine saison."