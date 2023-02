Des dizaines d’athlètes de l’INSEP victimes d’une intoxication alimentaire

À l’INSEP, des dizaines d’athlètes ont été pris de vomissements, de nausées et de diarrhées ces dernières heures. Une intoxication alimentaire en est à l’origine, mais l’institut assure que la situation est sous contrôle.

Vent de panique à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP). Ce jeudi matin, de nombreux athlètes - une dizaine selon les informations de L'Équipe - ont été pris en charge par le SAMU et les pompiers à cause de vomissements, nausées et diarrhées. La raison: une intoxication alimentaire.

Aucun cas grave diagnostiqué

"Toutes les personnes touchées ont été prises en charge ou invitées à contacter les équipes médicales de l'INSEP pour être prises en charge par les professionnels de santé, a indiqué l’INSEP. La situation est sous contrôle et les autorités sanitaires sont en cours d'intervention sur site." Sur son compte Twitter, la Fédération française d'escrime a informé que certains de ses athlètes étaient touchés.

L'institut, situé au Bois de Vincennes, précise qu'aucun cas grave n’a été diagnostiqué. "La direction générale et l’ensemble des équipes de l’INSEP sont mobilisées." Comme rapporté par L’Equipe, des analyses sont en cours pour déterminer si cette intoxication est liée à l’eau ou à de la nourriture.