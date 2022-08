Escalade: journée prolifique pour les Bleus, avec deux médailles aux championnats d'Europe

Manon Hily, 28 ans, a signé le bronze dans l’épreuve de difficulté pour son premier Euro d'escalade. Sam Avezou, 21 ans, n’était même pas médaillé en Coupe du monde, prend l’argent sur le bloc. Deux premières joyeuses pour des trajectoires bien différentes.

Sam Avezou a la grimpe dans le sang. À 21 ans, le Français a remporté ce samedi la médaille d'argent lors de l'épreuve des blocs, au bout de l'effort. "Il faut que je me repose absolument j’ai tous les doigts en sang", lâche Sam Avezou à la descente du podium, médaille d’argent autour du cou. Dimanche, le garçon de 21 ans grimpe en compétition pour le quatrième jour d’affilée avec les demi-finales de la difficulté.

Fils de Cécile Avezou, championne d’Europe et médaillée mondiale, Sam a compilé les récompenses chez les jeunes. En senior, il n’avait jamais réussi à se hisser sur la boîte au milieu des grimpeurs japonais et américains. Sous le soleil de Munich, le puzzle s’est mis en place face aux quatre voies à dompter. L’or lui échappe pour un dixième derrière l’Autrichien Nicolai Uznik. Pas grave. Jeudi, il s’était qualifié en avant-dernière position pour les demi-finales. "Je ne pensais pas être en demie, confie-t-il. En demie je ne pensais pas être en finale. La finale c’est autre chose c’est du combat. Ca s’est bien passé, je suis hyper content."

Grimpeur à temps complet, il a beaucoup bossé pour combler le déficit physique entre junior et senior. Avezou incarne la génération Paris 2024 avec Mejdi Schalck (4e) et Paul Jenft, ce jeune groupe qui a fait du combiné bloc-difficulté son objectif.

Hily, la récompense à 28 ans

Si Avezou est récompensé rapidement, Manon Hily a dû attendre ses 28 ans pour obtenir un podium international. Après avoir jonglé entre les blessures, son travail d’infirmière dans un hôpital marseillais et les conseils en vidéo de son coach à la Réunion, Hily a ébloui pour son premier Euro. "Ça palpite", s’extasie-t-elle après sa montée donnée 41+.

Dans les hautes altitudes de l’épreuve de difficulté, elle a grimpé intelligemment, sans presser le pas : "Avant de passer, je savais que les filles tombaient de haut. La voie était 100% mon style je me suis dit que c’était mon moment." Très émue après sa performance, la grimpeuse à lunettes a goûté à ces délicieux moments et en voudraient plus. Cet été, son hôpital l’a détachée pour qu’elle prépare cet Euro dans de bonnes conditions. Elle aimerait poursuivre avec cet aménagement.