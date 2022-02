Guerre en Ukraine: des athlètes ukrainiens réclament la suspension de la Russie et de la Biélorussie, y compris pour les Paralympiques

Dans une lettre adressée au Comité international olympique et au Comité international paralympique, plusieurs sportifs ukrainiens demandent la suspension immédiate de la Russie et de la Biélorussie.

Le nageur Andriy Govorov, la gymnaste Vera Perederiy, les biathlètes… Tous ces athlètes ukrainiens ont un point commun : ils veulent la paix dans leur pays. Quatre jours après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de nombreux sportifs ukrainiens ont écrit une lettre ouverte à Thomas Bach, président du Comité international olympique, et à Andrew Parsons, son homologue du Comité international paralympique. Leur demande est simple, la suspension de la Russie et de la Biélorussie, l’Etat allié de Vladimir Poutine des compétitions olympiques. Une lettre qui tombe à quatre jours du coup d'envoi des Jeux paralympiques d'hiver vendredi à Pékin, le 4 mars.

"Vos actes d'aujourd'hui seront votre héritage"

"Si le CIO et l'IPC refusaient de prendre des mesures rapides, vous encourageriez clairement la Russie et la Biélorussie à violer le droit international et votre propre charte. Votre absence de réaction enverrait à chaque athlète et au monde un message indiquant votre choix en faveur des intérêts russe et biélorusse plutôt qu'en faveur des athlètes. Vos actes d'aujourd'hui seront votre héritage. Ne commettez pas d'erreur, les athlètes ukrainiens sont unis dans cet appel et cela a été un grand défi de leur parler alors qu'ils cherchent à garantir leur sécurité dans des abris anti-bombes."

En attendant de connaître la décision du CIO, le Comité exécutif du Comité international olympique a exhorté vendredi toutes les fédérations sportives internationales à annuler ou à délocaliser tout événement prévu en Russie ou au Bélarus. Il demande aussi que le drapeau de la Russie et du Bélarus ne soit pas hissé lors d'événements sportifs internationaux et il souhaite aussi que l'hymne national de ces deux pays ne soit pas joué.