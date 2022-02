Direct - Guerre en Ukraine, les conséquences sur le sport: Klopp s'en prend à Poutine et évoque une guerre "menée par un très mauvais homme"

Après l'annonce de la mise en retrait du propriétaire russe de Chelsea, Roman Abramovitch, et un communiqué laconique publié sur le site des Blues, le Daily Mail et la BBC annoncent ce lundi que la gestion du club par les administrateurs de la fondation n'a pas encore été validée. Certains d'entre eux pourraient même refuser l'offre, exigeant notamment des détails supplémentaires et s'interrogeant sur leur rôle d'administrateur d'une association caritative et la compatibilité avec la gestion d'un club.