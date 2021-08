Jeux olympiques (escalade): Blessé, Bassa Mawem déclare forfait pour la finale

Il s'était qualifié pour la finale en 7e position. Son frère Mickaël défendra seul les chances françaises.

Pas de miracle pour Bassa Mawem. A 36 ans, et pour la première épreuve d'escalade de l'histoire olympique, l'aîné de la fratrie Mawem a dû déclarer forfait pour la finale, pour laquelle il s'était qualifié en 7e position. Durant l’épreuve de difficulté des qualifications de l’escalade il a ressenti une vive douleur au bras gauche qui l’a fait chuter prématurément dans la voie.

A l’issue d’examens complémentaires à la Polyclinique du Village Olympique, le diagnostic médical est désormais connu : Bassa Mawem souffre, selon ce diagnostic, d’une rupture totale du tendon inférieur du biceps. Il va se faire rapatrier en France pour se faire opérer. Il évalue lui-même son indisponiblité à six mois, elon des propos recueillis par le média calédonien la 1ere, qui a annoncé ce forfait. "Je vais laisser le peu de force qu'il me reste à mon frère", at-il expliqué. Mickaël Mawem, 31 ans, et premier des qualifications, est désormais le seul Français à pouvoir prétendre au premier titre olympique de l'histoire en escalade. la seule chance. La finale aura lieu jeudi matin.