Jeux olympiques (J16) en direct: les handballeuses visent la 10e médaille d'or pour la France

Dernière journée olympique ce dimanche à Tokyo. Après le marathon messieurs, les regards seront tournés vers le handball et cette grande finale entre Françaises et Russes. Dernières chances de médaille également en cyclisme sur piste avant la cérémonie de clotûre.

Marathon: c'est parti pour les hommes Au lendemain des femmes, c'est parti pour les hommes sur le marathon Le programme des français par ordre d’entrée en lice 0h : Athlé - marathon homme (Morhad Amdouni, Hassan Chahdi, Nicolas Navarro) 3h : Scratch omnium dames (Clara Copponi) A partir 3h24 : Quart de finale keirin hommes (Rayan Helal) 3h45 : Course au temps omnium dames (Clara Copponi) 4h26 : Course à élimination omnium dames (Clara Copponi) 5h25 : Course aux points omnium dames (Clara Copponi) 8h : Finale dames (France-Russie) Le tableau des médailles Avant cette dernière journée, la France pointe toujours en 10e position. En cas de victoire des Bleues du handball, ou pourquoi pas d'une surprise en cyclisme sur piste, la délégation tricolore pourrait repasser devant l'Italie, les Pays-Bas et l'Allemagne avec 10 médailles d'or, selon les résultats de ces nations. La programme de la 16e journée ATHLETISME 0h : marathon homme (Morhad Amdouni, Hassan Chahdi, Nicolas Navarro) BASKET 4h30 : Finale dames (Japon-USA) BOXE 7h : Finale des légers dame (-60kg) 7h15 : Finale des légers hommes (-63kg) 7h45 : Finale de moyens dames (-75kg) 8h15 : Finale des super lourds hommes (+91kg) CYCLISME PISTE 3h : Scratch omnium dames (Clara Copponi) 3h18 : Demi-finale sprint dames 3h24 : Quart de finale keirin hommes (Rayan Helal) 3h39 : Demi-finale sprint dames 3h45 : Course au temps omnium dames (Clara Copponi) 4h09 : Demi-finale keirin hommes 4h20 : Finale pour le bronze sprint dames 4h23 : Finale sprint dames 4h26 : Course à élimination omnium dames (Clara Copponi) 4h45 : Finale pour le bronze sprint dames 4h48 : Finales sprint dames 5h : Finale Keirin hommes 5h25 : Course aux points omnium dames (Clara Copponi) GYM RYTHMIQUE 4h : Finale ensemble HANDBALL 4h : Finale pour le bronze dames (Norvège-Suède) 8h : Finale dames (France-Russie) VOLLEY 2h : Finale pour le bronze dames (Corée du Sud-Serbie) 6h30 : Finale dames (Brésil-Etats-Unis) WATER POLO 6h40 : Finale pour le bronze hommes (Hongrie-Espagne) 9h30 : Finale hommes (Grèce-Serbie) CÉRÉMONIE DE CLÔTURE : 13h Épilogue des Jeux 2021 Dernière journée des Jeux olympiques de Tokyo ce dimanche avec encore de belles épreuves avant la cérémonie de clotûre. Le marathon, le cyclisme sur piste mais surtout la finale de handball des Bleues sont au programme de ces dernières heures de compétition.