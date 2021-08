JO-2020 (110 m haies): Parchment champion olympique, pas de médaille pour les Français

Pascal Martinot-Lagarde échoue à la 5e place de ce 110m haies des Jeux olympiques de Tokyo, Aurel Manga 8e.

A 6 centièmes de la médaille. 5 ans après sa 4e palce aux jeux olympiques de Rio, PAscal Martinot-Lagarde échoue encore à un cheveu d'un podium olymùpique, cette fois à la 5e place.

Le Jamaïcain Hansle Parchment a été sacré à la surprise générale champion olympique du 110 m haies devant le grand favori américain Grant Holloway. Parchment (13 sec 04) a devancé le champion du monde Holloway (13 sec 09) et un autre Jamaïcain Ronald Levy (13 sec 10). Le Français Pascal Martinot-Lagarde a fini 5e (13 sec 16) et son compatriote Aurel Manga 8e et dernier (13 sec 38).

Déception pour l'Américain Holloway

Il s'agit de la première défaite en 17 courses pour Holloway, devenu cet été le 2e performeur de tous les temps en 12 sec 81, à un centième du record du monde de l'Américain Aries Merritt, qui date de 2012.

Parchment (31 ans) avait remporté la médaille de bronze à Londres en 2012 et avait été vice-champion du monde à Pékin en 2015 mais n'avait jamais gagné de titre majeur sur le plan international. Blessé en 2016, il n'avait pas participé aux JO de Rio. Il n'avait pas non plus pris part aux Mondiaux de Doha en 2019 et sort de deux saisons quasi-blanches.

Le clan français, pour l'instant sans podium dans les épreuves d'athlétisme des Jeux de Tokyo, enregistre de son côté une nouvelle déception. "Même si je n'avais pas grand chose à espérer, je suis quand même déçu. Je vais m'en relever, on va essayer de faire ça à Paris", a expliqué PML au micro de RMC. "C'est un très bon 110, ma course, je n'ai rien à en dire, mais je m'en fous, je voulais revenir avec une médaille. Je n'ai rien à regretter ma course est belle, mais je suis déçu. J'osais espérer mieux qu'à Rio, mais j'ai pas fait mieux."