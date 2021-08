JO 2021 (10km eau libre): "Pas de regrets" pour Lara Grangeon

La Française a terminé à la 9e place de l'épreuve du 10km eau libre aux Jeux olympiques de Tokyo.

La française Lara Grangeon a pris la 9e place du 10km eau libre des jeux Olympiques de Tokyo à 1mn26 de la brésilienne Ana Marcela Cunha sacrée championne Olympique. Dans une eau à près de 30 degrés, Cunha s’impose avec 1s d’avance sur la championne olympique sortante, la néerlandaise Sharon van Rouwendaal et 2s sur l’Australienne Kareena Lee. Double championne du monde du 5km et du 25km à Gwangju (Corée du Sud) en 2019, il s’agit du premier titre international sur 10km pour la brésilienne qui est également quadruple championne du monde du 25km.

Bien placée dans le groupe de tête, Lara Grangeon avait choisi avec le staff français de rester le maximum au contact de Cunha et van Rouwendaal mais s’est faite décrocher à environ 2km de l’arrivée dans la baie d’Odaiba.

"Le but était de rester au contact"

"Avec la chaleur on s’était dit qu’il ne fallait pas faire des accélérations trop brusques et ne pas partir trop vite. On avait ciblé les deux premières on était plutôt juste là-dessus (rire). Le but était de rester au contact, c’est ce que je fais au début en restant dans les pieds de la brésilienne. Je me sens très lucide et très bien. Et j’ai eu du mal à faire ma course quand les autres filles sont revenues, à nager les unes sur les autres. Il n’y a pas eu beaucoup d’épreuves d’eau libre cette année et ça m’a un peu perturbée et je n’ai pas réussi à nager comme je m’entraine en ce moment. Quand ça m’échappe c’est déjà trop tard et le podium et les premières places s’envolent. J’ai essayé de m’accrocher jusqu’au bout, je ne prends pas le dernier ravitaillement pour tout faire pour revenir au contact. Aujourd’hui j’ai tout donné, ce n’est pas ce que j’espérais au fond de moi. Mais je me suis bien préparée, je suis arrivée en forme physiquement et mentalement. J’étais plutôt sereine et je ne peux pas avoir de regrets là-dessus."