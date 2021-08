JO 2021 (basket): l’émotion de Williams après sa médaille de bronze

Gabby Williams est revenue ce samedi pour RMC sur son parcours jusqu’à la médaille de bronze décrochée par l’équipe de France féminine de basket aux Jeux olympiques de Tokyo.

Corrigée par le Japon en demi-finale, l’équipe de France féminine de basket s’est parfaitement remobilisée pour battre la Serbie ce samedi (91-76) et décrocher la médaille de bronze aux JO de Tokyo.

L’aboutissement de presque quatre mois de préparation intense pour les protégées de Valérie Garnier avec au passage un revers en finale du championnat d’Europe contre ces mêmes joueuses serbes.

Au micro de RMC Sport, Gabby Williams a savouré à sa juste valeur cette performance et cette superbe médaille.

"C’est un moment incroyable, on a passé tout l’été ensemble, a lancé l’ailière tricolore après la victoire face aux Serbes. On était déçues après le championnat d’Europe mais on a cherché notre revanche. Cela fait du bien!"

Williams: "J’ai sacrifié ma carrière en WBNA"

Née aux Etats-Unis et passée par tout le cursus traditionnel du basket américain, Gabrielle Williams a finalement privilégié l’équipe de France au détriment de sa carrière professionnelle. En apprenant que l’ailière irait aux Jeux de Tokyo cet été, sa franchise du Sky de Chicago l’a même transférée aux Los Angeles Sparks. Un choix déterminant que la joueuse tricolore ne regrette pas.

"J’ai sacrifié ma carrière en WBNA pour cela. J’étais suspendue pour cela, a encore rappelé la joueuse franco-américaine de 24 ans dans des larmes de joies. J’étais suspendue pour cela, et au fait d’aller chercher une médaille. Après l’été on verra pour la WNBA mais je suis là avec l’équipe de France. Ouais… Je suis heureuse."