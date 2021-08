JO 2021 (cyclisme): l'entraîneur allemand qui a tenu des propos racistes suspendu par l'UCI

L'Union cycliste internationale (UCI) a suspendu vendredi jusqu'au 31 décembre 2021 Patrick Moster, directeur sportif de l'équipe d'Allemagne qui avait tenu des propos à caractère raciste durant les Jeux olympiques 2021 de Tokyo.

"Après l'incident du 28 juillet, la commission de discipline a immédiatement suspendu à titre provisoire M. Moster, arguant du fait que ces déclarations étaient discriminatoires et contraires aux régles élémentaires de décence", a expliqué l'UCI après sa décision. "M. Moster a depuis reconnu devant la commission de discipline qu'il avait commis une infraction à la réglementation de l'UCI et a accepté une suspension jusqu'au 31 décembre 2021, durant laquelle M. Moster ne pourra participer à aucun titre à aucun événement organisé sous l'égide de l'UCI", a-t-elle ajouté.



Durant le contre-la-montre messieurs des JO 2021, Moster a fait une comparaison à caractère raciste alors qu'il encourageait l'un de ses coureurs Nikias Arndt, qui s'apprêtait à rattraper deux concurrents partis avant lui, l'Érythréen Amanuel Ghebreigzabhier et l'Algérien Azzedine Lagab.



La scène a été diffusée à la télévision en direct. À l'issue de la course, Patrick Moster avait présenté ses excuses, avant d'être renvoyé en Allemagne sur décision du comité olympique allemand.

Nikias Arndt, qui avait terminé à la 19e place à 3 min 45 sec du vainqueur Primoz Roglic, avait immédiatement condamné les propos de son entraîneur: "Je suis effaré et je veux clairement dire que je prends mes distances avec ses propos, les mots utilisés sont inacceptables", avait-il tweeté.

Carapaz vainqueur de l’individuel, Roglic du contre-la-montre

Richard Carapaz a rapporté une médaille d’or à l’Equateur en remportant la course individuelle, longue de 234 km devant le Belge Van Aert Wout et le vainqueur du Tour de France 2021, le Slovène Tadej Pogacar. Pour le contre-la-montre, c’est le Slovène Primoz Roglic qui s’est imposé devant Tom Dumoulin et Rohan Dennis.