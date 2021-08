JO 2021 (foot): Quinn, première transgenre médaillée de l’histoire

Avec la qualification du Canada pour la finale du tournoi féminin de foot, Quinn va devenir la première sportive transgenre médaillée aux Jeux olympiques.

C’est une première. A 25 ans, Quinn va décrocher une médaille, en or ou en argent, avec le Canada. Et devenir donc la première sportive transgenre et non-binaire à monter sur un podium olympique, comme le soulignent les médias canadiens et américains. Son équipe s’est qualifiée pour la finale du tournoi féminin de foot des Jeux olympiques de Tokyo, en battant les Etats-Unis ce lundi (1-0). Elle affrontera la Suède vendredi.

Quinn a annoncé être transgenre en septembre 2020, dans un long message sur Instagram. "Faire son coming out est difficile, a-t-elle écrit. Alors que j’ai toujours vécu ouvertement en tant que personne transgenre avec les gens que j’aime autour de moi depuis des années, je m’étais toujours demandé à quel moment j’allais le dire publiquement. (…) Ce que je veux, c'est être visible aux yeux de la communauté queer qui n'a pas l'habitude de voir l'un de ses membres sur un terrain de foot."

Après la victoire du Canada ce lundi, Quinn a confié avoir reçu "des messages de jeunes personnes disant n’avoir jamais vu une personne transgenre dans le sport auparavant". "Le sport est la partie la plus excitante de ma vie. Si je peux permettre aux enfants de pratiquer les sports qu'ils aiment, c'est mon héritage et c'est pour cela que je suis ici", a expliqué Quinn, née Rebecca Quinn, à CBC.

Première difficile pour Hubbard

Si Quinn, sous contrat aux Etats-Unis avec OL Reign (le club féminin américain qui appartient à l’OL), va repartir de Tokyo avec une médaille, ce ne sera pas le cas de Laurel Hubbard. L'haltérophile néo-zélandaise transgenre de 43 ans, qui a pris part à des compétitions dans les catégories masculines jeunes avant d'entamer un processus de transition pour devenir une femme vers 30 ans et a rempli les critères du Comité international olympique, n'a pu soulever la moindre barre lors de la compétition des +87 kg. Souriante mais aussi visiblement émue par l'enjeu, elle a débuté son concours avec une barre à 120 kg, puis une deuxième et une troisième à 125 kg, mais n'a pu réussir la moindre tentative. Elle restera la première sportive transgenre femme à participer à des Jeux.