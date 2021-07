JO 2021: France-Japon en direct

Kubo, l'attraction japonaise

Auteur de 2 buts en 2 matchs, Takefusa Kubo est le joueur le plus important de l'équipe japonaise. A 20 ans, il est aussi une attraction au Japon. Il appartient au Real Madrid et a enchaîné des prêts à Majorque, Villarreal et Getafe lors des 2 dernières saisons.