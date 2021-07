JO 2021: l'image forte de la cérémonie d’ouverture avec la Terre faite de 1824 drones

Les Jeux Olympiques de Tokyo ont officiellement ouvert ce vendredi, avec une cérémonie d'ouverture marquée par un incroyable numéro lumineux des drones, qui ont représenté la Terre dans le ciel nippon.

Même si elle se tenait à huis-clos, les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avaient mis les petits plats dans les grands pour la cérémonie d’ouverture, diffusée en mondovision ce vendredi. Après près de trois heures de festivité et procession, un tableau a particulièrement marqué les esprits : dans le ciel noir de la nuit nippone, 1824 drones se sont élevés au-dessus du stade pour un tableau lumineux : une représentation magnifique de la planète Terre.

Le défilé des nations était terminé et l’on attendait le discours de Thomas Bach, président du Comité International Olympique, avant l'ouverture officielle de ces JO. Les drones se sont alors élancés dans le ciel, illuminés en bleu ou en blanc, pour former le logo de Tokyo 2020, composé des mêmes couleurs. Prouesse technique, le dispositif a alors évolué, chaque engin gagnant une place précise pour constituer la Terre, sur laquelle on devinait nettement chacun des continents.

Les Français font le show

La scène s’est déroulée sous les yeux, qu’on devinait brillants, des athlètes français, qui avaient pénétré dans l’enceinte du Stade olympique national quelques minutes plus tôt, dans le sillage des deux porte-drapeaux, Clarisse Agbegnenou et Samir Aït Saïd. Le gymnaste tricolore a d’ailleurs fait le show, gratifiant les rares spectateurs d’un salto arrière avant de lancer une Marseillaise.

Les Jeux Olympiques se déroulent du 23 juillet au 8 août et ont été officiellement lancés par le discours de l’empereur du Japon, Naruhito. Ils devraient se tenir jusqu'au bout malgré l'état d'urgence sanitaire dans la capitale nippone, qui empêche les locaux de se rendre aux stades.