JO 2021: le programme de ce vendredi avec Riner, Manaudou et l'athlétisme

La journée du vendredi 30 juillet sera animée par les entrées en lice de Teddy Riner et Florent Manaudou, le début des épreuves d'athlétisme et les matchs des équipes de France de basket (féminine), handball (hommes) et volley (hommes).

Le roi est de retour sur le tatami. En quête d'un troisième titre olympique consécutif chez les +100kg, Teddy Riner débute sa journée à quatre heures par un 16e de finale face à l'Autrichien Stephan Hegyi. Chez les +78kg, Romane Dicko attend son adversaire issue des qualifications dans la foulée. Du côté de la natation, les séries du 50m débutent à partir de 12h16 pour nos Français (Maxime Grousset, Florent Manaudou, Marie Wattel, Mélanie Henique), tandis que Mehdy Metella tentera de rallier la finale du 100m papillon, tout comme le relais 4x100m 4 nages hommes.

Moisson de médailles en BMX?

Très en forme ce jeudi, le BMX français part à l'assaut de nouvelles médailles. Chez les hommes, Sylvain André et Romain Mahieu seront engagés dans la première demi-finale dès 3 heures, suivi de Joris Daudet dans la deuxième. Chez les femmes, Axelle Etienne prendra le départ de sa demi-finale à 3h15.

Après la médaille d'argent pour l'équipe de France féminine de fleuret, les Bleus de l'épée ont rendez-vous avec les Etats-Unis ou le Japon en quart de finale dès 4h25, avant une éventuelle demi-finale (6h40) et une finale (12h30). Du côté du trampoline, Léa Labrousse débute les qualifications à 6 heures. Si tout se passe bien, on pourrait retrouver la Française en finale à 7h50.

C'est parti pour l'athlétisme

Les premières épreuves d'athlétisme débutent dès 2 heures. Les premiers Français arriveront sur la piste à 2h30 pour les séries du 3000m steeple (Djilali Bedrani, Louis Gilavert, Alexis Phelut). Lolassonn Djouhan (disque homme), Renelle Lamote (800m féminin), Wilfried Happio, Ludvy Vaillant (400m homme), Rouguy Diallo (triple saut dame) et Morhad Amdouni (10 000m homme) débuteront également leurs JO.

Du côté des sports collectifs, les féminines du rugby à sept peuvent valider la première place en cas de victoire face au Canada (2h30). Déjà assurés de la qualification pour les quarts, les handballeurs français affrontent l'Espagne à 7h15. En difficulté depuis le début de leur tournoi, les volleyeurs et les basketteuses doivent rebondir face à la Russie (14h15) et le Nigeria (10h20).

Le programme :

ATHLETISME

2h : Tour préliminaire 100 dame

2h15 : Qualification de la hauteur homme

2h30 : Séries du 3000m steeple homme (Djilali Bedrani à 2h30, Louis Gilavert à 2h47, Alexis Phelut à 3h04)

2h45 : Qualification du disque homme (Lolassonn Djouhan)

3h25 : Séries du 800m dame (Renelle Lamote dans la 1ere série)

4h20 : Qualification du disque homme

4h25 : Séries du 400m haies homme (Wilfried Happio à 4h41, Ludvy Vaillant à 4h25)

5h15 : Séries du 100m dame

12h : Séries du 5000m dame

12h05 : Qualification du triple saut dame (Rouguy Diallo)

12h25 : Qualification du poids dame

13h : Séries du 4x400m mixte

13h30 : Finale du 10000m homme (Morhad Amdouni)

AVIRON

2h33 : Finale skiff dame

2h45 : Finale skiff homme

3h05 : Finale huit dame

3h25 : Finale huit homme

BADMINTON

2h : Quart de finale simple dame

2h : Finale pour le bronze double mixte

8h30 : Finale double mixte

8h30 : Quart de finale simple homme

8h30 : Demi-finale double homme

BASKET

3h : Phase de poule dames (Belgique-Porto Rico)

6h40 : Phase de poule dames (USA-Japon)

10h20 : Phase de poule dames (France-Nigeria)

14h : Phase de poule dames (Chine-Australie)

BOXE

4h : 1/8 de finale des légers dames (-60kg)

5h03 : Quart de finale des mi-moyens dames (-69kg)

5h36 : Quart de finale des mi-moyens hommes (-69kg)

6h06 : Quart de finale des mi-lourds (-81kg)

6h39 : Quart de finale des lourds (-91kg)

10h : 1/8 de finale des légers dames (-60kg)

11h03 : Quart de finale des mi-moyens dames (-69kg)

11h36 : Quart de finale des mi-moyens hommes (-69kg)

12h06 : Quart de finale des mi-lourds (-81kg)

12h39 : Quart de finale des lourds (-91kg)

CANOE

7h : Demi-finales du kayak K1 hommes (Boris Neveu)

9h : Finale du kayak K1 hommes

CYCLISME – BMX

3h : Demi-finale course 1 hommes (Sylvain André et Romain Mahieu dans la 1ere série, Joris Daudet dans la 2e)

3h15 : Demi-finale course 1 dames (Axelle Etienne dans la 2e série)

3h30 : Demi-finale course 2 hommes

3h45 : Demi-finale course 2 dames

4h : Demi-finale course 3 hommes

4h15 : Demi-finale course 3 dames

4h40 : Finale course hommes

4h50 : Finale course dames

EQUITATION

1h30 : Dressage du concours complet individuel et par équipe (Christopher Six à 2h34)

10h30 : Dressage du concours complet individuel et par équipe (Nicolas Touzaint à 11h52)

ESCRIME

3h : 1/8e de finale épée hommes par équipes (Yannick Borel, Alexandre Bardenet, Romain Cannone)

4h25 : Quart de finale épée hommes par équipes

6h40 : Demi-finale épée hommes par équipes

11h30 : Finale pour le bronze épée hommes par équipes

12h30 : Finale épée hommes par équipes

FOOT

10h : Quart de finale dames (Canada-Brésil)

11h : Quart de finale dames (Grande-Bretagne)

12h : Quart de finale dames (Suède-Japon)

13h : Quart de finale dames (Pays-Bas-Etats-Unis)

GOLF

00h30 : Deuxième jour hommes (Romain Langasque, Antoine Rozner)

GYM TRAMPOLINE

6h : Qualification dames (Lea Labrousse)

7h50 : Finale dames

HALTEROPHILIE

6h50 : Groupe B dames -76kg

12h50 : Groupe A dames -76kg

HAND

2h : Phase de groupe hommes (Argentine-Brésil)

4h : Phase de groupe hommes (Bahrein-Japon)

7h15 : Phase de groupe hommes (France-Espagne)

9h15 : Phase de groupe hommes (Suède-Egypte)

12h30 : Phase de groupe hommes (Portugal-Danemark)

14h30 : Phase de groupe homme (Allemagne-Norvège)

JUDO

4h : Eliminations des +78kg dames (Romane Dicko)

4h : Eliminations des +100kg hommes (Teddy Riner)

6h12 : Quarts de finale des +78kg dames

6h12 : Quart de finale des +100kg hommes

10h : Repêchages des +78kg dames

10h17 : Demi-finales des +78kg dames

10h34 : Repêchages des +100kg hommes

10h51 : Demi-finales des +100kg hommes

11h08 : Finale pour le bronze des +78kg dames

11h28 : Finale des +78kg dames

11h39 : Finale pour le bronze +100kg hommes

11h59 : Finale des +100kg hommes

NATATION

3h30 : Demi-finale 100m papillon hommes (Mehdy Metella)

3h41 : Finale 200m brasse dames

3h50 : Finale 200m dos hommes

3h59 : Finale 100m nage libre dames

4h16 : Finale 200m 4 nages hommes

4h35 : Demi-finales 200m dos dames

12h : Séries 50m nage libre hommes (Florent Manadou à 12h20, Maxime Grousset à 12h16)

12h23 : Séries 50m nage libre dames (Mélanie Henique à 12h43)

12h48 : Séries 1500m nage libre hommes

13h57 : Séries 4x100m 4 nages dames

14h15 : Séries 4x100m 4 nages hommes (Florent Manadou, Maxime Grousset, Charles Rihoux, Clément Mignon, Mehdy Metella)

RUGBY

2h : Phase de poule dames (Fidji-Brésil)

2h30 : Phase de poule dames (Canada-France)

3h : Phase de poule dames (Chine-Japon)

3h30 : Phase de poule dames (Australie-USA)

4h : Phase de poule dames (Grande Bretagne-Kenya)

4h30 : Phase de poule dames (Nouvelle Zélande-Russie)

10h30 : Quart de finale dames

11h : Quart de finale dames

11h30 : Quart de finale dames

12h : Quart de finale dames

TENNIS

5h : Demi-finales simple hommes (Jérémy Chardy ?)

5h : Finale double hommes

5h : Finale pour le bronze double hommes

TENNIS DE TABLE

13h : Finale pour le bronze simple hommes

14h : Finale simple hommes

TIR

2h : Epreuve tir rapide 25m pistolet dames (Mathilde Lamolle et Céline Goberville)

7h : Finale tir rapide 25m pistolet dames

TIR A L’ARC

2h30 : 1/8e de finale individuel dames (Lisa Barbelin à 2h56)

7h45 : Quart de finale individuel dames

8h45 : Demi finale individuel dames

9h30 : Finale pour le bronze individuel dames

9h45 : Finale individuel dames

VOILE

5h : Course 9 Laser radial dames (Marie Bolou)

5h : Course 5 470 hommes (Kévin Péponnet et Jérémie Mion)

5h : Course 7 49er hommes (Emile Amoros et Lucas Rual)

5h10 : Course 5 470 dames (Camille Lecointre et Aloise Retornaz)

5h55 : Course 8 49er hommes

6h15 : Course 10 Laser radial dames

6h15 : Course 6 470 hommes

6h25 : Course 6 470 dames

6h50 : Course 9 49er hommes

7h30 : Course 9 Laser hommes (Jean-Bapstiste Bernaz)

7h45 : Course 7 49er FX dames (Albane Dubois et Lili Sebesi)

8h40 : Course 8 49er FX dames

8h45 : Course 10 Laser hommes

9h35 : Course 9 49er FX dames

VOLLEY

2h : Phase de poule hommes (Canada-Vénézuela)

4h05 : Phase de poule hommes (Brésil-USA)

7h20 : Phase de poule hommes (Japon-Pologne)

9h25 : Phase de poule hommes (Argentine-Tunisie)

12h40 : Phase de poule hommes (Italie-Iran)

14h45 : Phase de poule hommes (Russie-France)

BEACH VOLLEY

2h : Tour préliminaire hommes

2h : Tour préliminaire dames

8h : Tour préliminaire hommes

8h : Tour préliminaire dames

13h : Tour préliminaire hommes

13h : Tour préliminaire dames