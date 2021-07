JO 2021: Simone Biles impressionne déjà à l'entraînement avec un saut incroyable

Meilleure gymnaste de tous les temps, l'Américaine Simone Biles devrait encore régaler les téléspectateurs lors de ces Jeux olympiques à Tokyo. En témoigne un saut incroyable réalisé à l'entraînement.

Athlète surdouée, quadruple championne olympique en titre, icône de la jeunesse américaine (et pas seulement), Simone Biles sera à coup sûr l'une des stars de ces JO 2021 à Tokyo. Et avant même le coup d'envoi, la gymnaste de 24 ans a déjà fait parler d'elle au Japon.

Pourquoi? Parce qu'elle est devenue cette semaine la première sportive à avoir son emoji sur Twitter, ce qui en dit long sur son statut, mais surtout parce qu'elle a envoyé du lourd à l'entraînement. Du très, très lourd.

Va-t-elle le tenter le jour J?

Jeudi, les observateurs présents au gymnase olympique de Tokyo ont ainsi eu l'occasion de voir la prodige réaliser au cheval un saut "Yourchenko" en double salto arrière-corps carpé. Beaucoup de mots pour décrire un enchaînement impossible à réaliser pour les simples mortels.

Cette figure, dont la notation fait débat pour la simple raison qu'elle est nouvelle, Biles l'avait en fait déjà passée en avril, lors de l'US Classic. Et comme le rapporte la presse américaine, la reproduire aux Jeux olympiques permettrait à Simone Biles de lui donner son nom, une tradition en gymnastique. Et de marquer un peu plus l'histoire de son sport.

Reste à savoir si elle tentera sa chance dans les prochains jours. Il y a quelques semaines, son entraîneur Laurent Landi semblait considérer que le jeu n'en vaut pas la chandelle. "Si elle veut vraiment le faire (aux Jeux), elle va devoir me supplier, souriait-il. Les gens semblent oublier que c'est une figure très, très dangereuse… Juste avoir la gloire et son nom dans le code de pointage, ce n'est pas suffisant." Sauf, peut-être, quand on a déjà tout gagné.