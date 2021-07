JO 2021 (tennis de table): le double mixte tricolore manque le bronze

Engagés dans l’épreuve du double mixte en tennis de table lundi aux Jeux olympiques 2021 de Tokyo, les Français Emmanuel Lebesson et Jia Nan Yuan, ont perdu le match pour la médaille de bronze face la paire taïwanaise Lin Yun Ju-Cheng i Ching (11-8, 11-7, 11-8, 11-5). La troisième breloque olympique dans l’histoire du tennis de table tricolore attendra…

Il y avait encore un peu d’espoir ce lundi pour Jia Nan Yuan et Emmanuel Lebesson. Auteurs d’un magnifique parcours dans l’épreuve du double mixte, en tennis de table, lors des Jeux olympiques 2021 de Tokyo, les deux pongistes français avaient été battus par plus forts qu’eux, dimanche, en demi-finale, face à la Chine.

Privés de l’or ou de l’argent, les deux numéros 7 mondiaux rêvaient donc de décrocher le bronze lundi face au duo taïwanais Lin Yun Ju-Cheng i Ching. Mais cette fois encore, il n’y a pas eu photo. Au Tokyo Metropolitan Gymnasium, Jia Nan Yuan et Emmanuel Lebesson se sont logiquement inclinés, battus sèchement en quatre manches (11-8, 11-7, 11-8, 11-5). Ils échouent à la pire des places, la 4eme, au pied du podium.

Encore un peu d'espoir

Le tennis de table tricolore n'a pas remporté de médaille olympique depuis le bronze du double messieurs Jean-Philippe Gatien/Patrick Chila (aujourd'hui sélectionneur) en 2000 à Sydney. Jia Nan Yuan et Emmanuel Lebesson avaient l’occasion de décrocher la troisième breloque de l’histoire, la première, en argent, ayant été remportée par Jean-Philippe Gatien aux JO de Barcelone en 1992.



L’espoir est encore permis puisqu‘Emmanuel Lebesson et Jian Nan Yuan sont tous les deux qualifiés pour le 3e tour du tournoi de simple en cours et doivent encore disputer les compétitions par équipe hommes et femmes.