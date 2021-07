JO 2024: Estanguet confirme la volonté d'une cérémonie d'ouverture au coeur de Paris

Présent à Tokyo pour les Jeux olympiques 2021, le patron des JO de Paris 2024, Tony Estanguet, a donné quelques précisions sur la future cérémonie d'ouverture de l'édition française. Qui pourrait être révolutionnaire.

Dans trois ans tout pile, le vendredi 26 juillet 2024, débuteront les Jeux olympiques à Paris. Mais en ce moment, c'est bien à Tokyo que se trouve Tony Estanguet, le patron de l'organisation française. Au Japon, le triple champion olympique de canoë jette un oeil attentif sur les différentes épreuves, mais aussi sur les à-côtés, pour apprendre en vue de l'édition parisienne.

Passé au micro de RMC ce lundi, l'ex-céiste a parlé des Jeux français. En confirmant notamment le projet révélé par Emmanuel Macron d'une cérémonie d'ouverture en ville, en partie sur la Seine. "C’est le projet sur lequel on travaille depuis plusieurs mois, glisse-t-il. Vous le savez, Paris 2024 cherche à innover sur l'ensemble des sujets. Ca a été le cas sur la partie sportive quand on a ajouté le breakdance. La cérémonie d'ouverture est aussi un grand marqueur des Jeux. Donc on travaille actuellement sur le fait de la sortir, pour la première fois des Jeux, du stade."

"L’objectif est de confirmer tout ça d’ici la fin de l’année"

"Quel beau signal que de pouvoir organiser un défilé de 11.000 athlètes dans Paris centre avec une participation du public beaucoup plus importante, poursuit Estanguet. On veut cette cérémonie spectaculaire, et au coeur de Paris avec les plus beaux monuments, ça peut avoir de la gueule. L’objectif est de confirmer tout ça d’ici la fin de l’année, au mois de décembre. C'est une course contre la montre. Mais on y croit. Emmanuel Macron est très favorable à cette option. C’est également le cas de la maire de Paris. C'est révolutionnaire mais c’est aussi très complexe à organiser, ça nécessite beaucoup de travail."

Estanguet a également évoqué le passage de témoin artistique lors de la cérémonie de clôture de Tokyo 2020, comme décrit par l'artiste Woodkid il y a quelques jours. "Là aussi on va casser les codes. Regardez cette cérémonie. La grande originalité pour nous, c'est qu'une partie de la cérémonie de clôture va se jouer depuis Paris. Pour celles et ceux qui souhaitent participer à cette cérémonie, le 8 août il y aura une partie en live depuis la place du Trocadéro à Paris."