JO 2021 (voile): après le bronze, les Françaises regrettent les "manœuvres tordues" anglaises

Camille Lecointre et Aloïse Retornaz, médaillées de bronze en voile 470 double dames ce mercredi à Tokyo, étaient les invitées de l'After Tokyo sur RMC. L'occasion d'évoquer le plaisir de la médaille obtenue... et les circonstances de la course, qu'elles auraient pu finir à la deuxième place.

Camille Lecointre et Aloïse Retornaz ont remporté la 25e médaille pour la délégation française lors des Jeux olympiques de Tokyo ce mercredi, en terminant sur le podium en voile 470 double dames. Lors de la Medal Race, elles auraient pu obtenir la médaille d’argent mais la paire britannique a réalisé une manœuvre plus que limite afin de permettre à la paire Polonaise de conserver la deuxième place sur le podium.

Une réclamation déboutée

Les Bleues expliquent au micro de RMC ce qu'il s'est réellement passé durant cette Medal Race, qui aurait pu leur offrir une marche un peu plus haute sur la boîte. "Tout se passait bien, on avait plutôt bien calculé notre coup et l'Anglais, qui était quatre places derrière les Polonaises, perd des places en faisant des manoeuvres un peu tordues... De l'intérieur du bateau, on ne comprend pas et on a utilisé notre droit de protester", explique les jeunes femmes dans l’After Tokyo sur RMC.

Si la paire française a porté réclamation, le jury n’a pas donné suite, Camille Lecointre et Aloïse Retornaz se contentent donc de la médaille de bronze, qui suffit à leur bonheur. "Le jury a estimé qu’il n’y avait rien d’anormal, nous n’avons aucun regret puisque nous sommes fiers d’avoir remporté cette médaille de bronze", concluent-elle. La 25e médaille de la délégation française à Tokyo.