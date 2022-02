JO 2022: "Un garçon magnifique", le très bel hommage de Killy à Noël, avec déjà un rendez-vous fixé

En remportant l'or ce mercredi sur le slalom des JO 2022 de Pékin, Clément Noël a rejoint Jean-Pierre Vidal et Jean-Claude Killy au Panthéon des champions olympiques de la discipline. Ce dernier lui a rendu un splendide hommage.

Quoi de mieux, pour un skieur français, que de recevoir un hommage de la part de la légende Jean-Claude Killy... Clément Noël a été sacré ce mercredi champion olympique de slalom aux JO 2022 de Pékin, 20 ans après Jean-Pierre Vidal. Killy, Vidal, Noël, voici les trois Français à avoir conquis le plus beau métal sur le slalom olympique.

"Il nous a fait passer une belle nuit, salue Jean-Claude Killy. 36 centièmes de retard à l'issue de la première manche, c'est une position absolument rêvée. En ski, il est très difficile de contrôler sa vitesse quand on est en tête avec une toute petite marge, on ne sait pas trop quel genre d'attaque il faut faire ou l'attitude qu'il faut avoir. Lui n'en avait qu'une seule, c'était de dupliquer la première manche sans faire de faute. C'est ça, le slalom olympique. C'est une joie très importante puisqu'il est 'en grande partie' de Val d'Isère et cela nous rend d'autant plus fiers. Cela fait une médaille de plus. C'est le copain de mon neveu, qui m'a toujours tenu informé. C'est vraiment un garçon magnifique donc c'est un vrai bonheur."

"On va manger ensemble le plus rapidement possible"

Clément Noël a connu un début de saison délicat. Il a pourtant su se remobiliser. "Cela n'allait pas très bien jusqu'à présent mais quand on arrive aux Jeux olympiques, il faut faire table rase du passé, estime Killy, triple champion olympique. Les JO ne sont pas liés à l'avant-saison ou à l'après. C'est un titre d'un jour. Le plus beau titre d'un jour. On est trois Français à avoir gagné le slalom olympique avec Jean-Pierre Vidal, qui m'a appelé ce matin en me disant que le club s'élargit de façon formidable. On est trois maintenant et on va manger ensemble le plus rapidement possible."

Ils s'étaient croisés récemment et Killy avait glissé un conseil à Noël: "La dernière fois que je l'ai vu, il me demandait de signer mon livre. mon neveu m'a rappelé ce matin en me disant 'tu te rappelles que tu lui a donné un conseil?' J'ai dit non, ce n'est pas le genre de la maison. Il me dit si, tu lui as dit 'ne laisse personne toucher encore à ta position sur tes skis'. La raison étant qu'il a le style le plus moderne, équivalent au positionnement de Marcel Hirscher. Et Hirscher était un exemple pour tous du ski moderne, du ski d'aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec ce qu'on faisait nous puisque tout a changé." Le résultat est tout aussi doré.