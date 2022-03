JO 2024: dans le Val-d'Oise, on se prépare à l'hébergement des États-Unis

Le Centre Départemental de Formation et d'Animation Sportives du Val d'Oise accueillera les délégations américaines lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. L'occasion de construire un projet durable dans le département.

"L’accueil de la Team USA a été un accélérateur de nos projets de travaux sur lesquels nous travaillons depuis quelques années", explique Arnaud Zumaglia. À Eaubonne, le Centre Départemental de Formation et d'Animation Sportives du Val-d'Oise se prépare à recevoir la délégation américaine en vue des Jeux olympiques de Paris 2024. Des travaux de rénovation et de modernisation viennent d’y débuter, pour un coût total de plus de 10 millions d’euros. "Nous allons avoir un bâtiment tout neuf dans lequel on retrouvera les services d’hébergements et la restauration", détaille son directeur général.

Car faute de recevoir une épreuve olympique, le Val-d’Oise accueille une délégation et pas des moindre. Pendant deux mois, les 1.200 acteurs du sport Olympique et Paralympique US s’entraîneront et seront hébergés au CDFAS, sur ses sept hectares de complexe qui regroupent une quarantaine de disciplines. Avant de se décider pour le site d’Eaubonne, les représentants du Comité Olympique Américain ont visité 32 infrastructures sportives dans toute la France. "Ce qui leur a plu? La qualité de l’équipement, du territoire du Val d’Oise et sa connexion avec ceux d’Île de France, sa proximité avec le village olympique…", précise Arnaud Zumaglia.

Les USA veulent laisser un héritage sur le territoire

"Les Américains avaient deux exigences : pouvoir privatiser l’intégralité du CDFAS pendant deux mois, qu’il ne soit accessible à aucune autre organisation et laisser un héritage sur le territoire du Val d’Oise", énonce le directeur du site. Leur objectif: mener des actions dans les écoles, les commerces et auprès des habitants, en amont des Jeux olympiques. "L’idée, c’est que les fédérations puissent venir les unes après les autres pour s’entraîner, s’acclimater à l’environnement et en parallèle, partager leur expérience de vie aux habitants", ajoute Arnaud Zumaglia.

À trois kilomètres du CDFAS, au collège Antoine de Saint Exupéry d’Ermont, les élèves de 4e s’imaginent déjà recevoir la visite des athlètes. Justement, ce jeudi matin, Élodie Gaden, professeure de français, leur a préparé un cours sur les Jeux Olympiques. "On a essayé de monter un projet autour des JO dans le but de faire réfléchir les élèves sur la question de l’engagement."

Au programme, discussion sur les valeurs de l’événement et sur les interrogations des jeunes à propos des athlètes. "Personnellement, je leur demanderai comment ils en sont arrivés là. Et je les féliciterai parce qu’ils n’ont rien lâché", déclare Rose, enthousiaste. Nathanaël lui, est plus intéressé par leur rythme d’entraînement. "Ils m’impressionnent, j’aimerai connaître les épreuves qu’ils ont traversé pour m’en inspirer."

"Pour le Val d’Oise, c’est beaucoup de fierté"

Si le collège Antoine de Saint-Exupéry d’Ermont souhaite faire partie des lieux d’intervention des athlètes américains, il en est de même pour tout le territoire du Val d’Oise. "Les gens sont émerveillés. Les États-Unis représentent beaucoup ici. Pour les habitants, c’est beaucoup d’espoir, de fierté de se dire : les Américains nous ont choisis", confie Xavier Haquin, délégué à l’Olympisme et au sport de Haut Niveau pour le département et maire d’Ermont.

Pour le Val d’Oise, l’accueil des Américains est une mise en lumière d’un territoire pas toujours reconnu à sa juste valeur. Ne recevant aucune épreuve olympique à la différence de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, il se console avec les États-Unis. "Ça n’équilibrera jamais la balance, mais cet accueil va amplifier l’esprit olympique sur notre territoire", ajoute Xavier Haquin. À deux ans et demi du début des JO, l’heure est encore à la préparation au CDFAS. En plus des travaux en cours, le site d’Eaubonne accueillera le Comité Olympique Américain après Pékin, pour un retour d’expérience des Jeux d’Hiver et affiner le cahier des charges.