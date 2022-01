JO 2024: les épreuves de tir sportif pourraient se tenir loin de Paris

Initialement prévues à La Courneuve, les épreuves de tir sportif des Jeux olympiques de Paris 2024 pourraient finalement ne pas avoir lieu en Seine-Saint-Denis.

Voilà un désagrément dont se serait bien passé le comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024. Comme indiqué par France Info, RMC Sport peut confirmer que le COJO réfléchit à une solution de repli concernant les épreuves de tir sportif. Prévues à La Courneuve, elles pourraient être délocalisées hors d’Île-de-France.

Plusieurs pistes à l'étude

Paris 2024 s’est en effet engagé dans un processus de dépollution du site de La Courneuve pour que les épreuves puissent s’y dérouler. Or le terrain semble être dans un état plus critique que ne le laissaient penser les premières études. Si du côté de Paris 2024, on s’engage, quoi qu’il arrive, à dépolluer le terrain afin de laisser cet espace en héritage à la Seine-Saint-Denis, on n’est plus sûr de tenir les délais pour que les épreuves puissent s’y dérouler.

Le comité d’organisation réfléchit donc à une nouvelle destination si jamais ces retards venaient à se confirmer. Une décision qui doit être rapidement actée, sans doute avant la fin du mois de février. Si le site de La Courneuve devait être abandonné, plusieurs pistes seraient à l’étude. France Info avance la ville de Châteauroux (Indre) qui a accueilli des épreuves de Coupe du monde. A moins que Saint-Witz (Val-d’Oise), un temps évoqué, ne revienne sur la table.