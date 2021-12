Paris 2024: Estanguet veut marquer l'histoire des Jeux avec la cérémonie d'ouverture sur la Seine

Le patron du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, Tony Estanguet, estime que le choix de la Seine pour le défilé de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris dans plus de deux ans, symbolise cette "ambition" d'organiser des Jeux différents, et de marquer l'histoire.

C'est, sur le papier, une cérémonie d'ouverture qui devrait faire date. On en connaît désormais les contours, le comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 ayant présenté son projet en grande pompe ce lundi avec une fête spectaculaire organisée le 26 juillet 2024 sur la Seine pour les sportifs et les délégations présentes, et sur les quais pour les spectateurs.

Président du comité d'organisation, Tony Estanguet a défendu ce projet de cérémonie d'ouverture, dont le budget exact n'a pas encore été dévoilé, en insistant sur la volonté de "marquer l'histoire", tout en faisant découvrir Paris au milliard de téléspectateurs qui assisteront à distance à cette fête. Cette cérémonie d'ouverture sur la Seine sera également l'occasion pour les athlètes d'admirer la capitale depuis le fleuve.

"C'est vraiment une première inédite, avant-gardiste, où on arrive à marier le plus beau de notre histoire, de notre culture et de notre patrimoine", explique Tony Estanguet à l'AFP. Sur six kilomètres, entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna, une partie des 10.500 athlètes venus de 206 pays différents passeront devant le musée d'Orsay, le Louvre ou encore le Grand Palais.

"Le symbole de Jeux différents"

Pour la première fois de l'histoire, une cérémonie des JO ne se déroulera pas dans un stade. Une volonté affichée par le comité d'organisation et son président: "Cette cérémonie d'ouverture, elle doit être le symbole de cette ambition de Jeux différents, de Jeux créatifs, spectaculaires, populaires." La Seine a, dès l'obtention des JO par Paris, semblé être l'endroit idéal pour véhiculer ce message.

"La Seine s'est imposée très rapidement comme étant le plus beau terrain de jeu parce qu'elle offre cette découverte et cette alliance, un mariage entre le meilleur de notre histoire, de notre patrimoine et la célébration des athlètes aussi qui seront au cœur de ce dispositif", présente Tony Estanguet.

Depuis les quais, ce seront 600.000 spectateurs qui devraient assister à cette cérémonie d'ouverture. Une partie des places, dont le nombre n'a pas encore été précisée, seront gratuites sur les quais hauts. Une volonté de rendre ce spectacle "accessible au plus grand nombre y compris de manière gratuite, car ce sera la première cérémonie d'ouverture qui pourra aussi être accessible gratuitement", souligne Estanguet.

Des interrogations sur la sécurité

Évidemment, l'organisation d'un événement d'une telle ampleur, avec plusieurs centaines de milliers de personnes réunies dans un même endroit à Paris, pose des questions de sécurité. Mais le président du comité d'organisation n'est pas inquiet: "On travaille depuis plus d'un an avec l'ensemble des autorités publiques en charge de la sécurité pour trouver justement le bon niveau."

Tony Estanguet poursuit: "On veut accueillir au moins 600 000 personnes aujourd'hui, c'est la jauge qui a été fixée sur six kilomètres de long de chaque côté de la Seine." Un défi de taille. Mais pour révolutionner le début des Jeux olympiques, comment ne pas viser grand?