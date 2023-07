JO 2024: "Quand le monde va découvrir ce littoral...", le président de la Fédération de voile sous le charme du site marseillais

Depuis quelques jours, le premier “test event” de voile en amont des Jeux olympiques 2024 se déroule à Marseille. Plus de 300 athlètes sont rassemblés à la base nautique du Roucas-Blanc. A cette occasion, le président de la Fédération française de voile, Jean-Luc Denéchau, réalise sur RMC un premier bilan de l’organisation, de l’équipe de France et des projets à venir.

RMC Sport: Président, nous sommes à un an des Jeux, comment se porte la Fédération avant ce grand rendez-vous dans cette base nautique à Marseille?

Jean-Luc Denéchau : Le président de la Fédération française de voile que je suis ne peut être que satisfait. Satisfait déjà par les travaux qui ont été effectués puisqu'on est sur une marina qui va être fabuleuse. Et nous, on a récupéré en début d'année ce qui sera aussi notre héritage, les bâtiments du Pôle France. Donc très satisfait de ce travail qui a été effectué afin d'avoir un très bel outil pour être prêt et au top dans un an. Mais nous sommes déjà sur les prochaines campagnes olympiques. On va continuer à avoir, comme depuis 30 ans, un pôle ici à Marseille. C’est un très bel outil pour progresser donc ça c’est extrêmement positif.

Et au niveau sportif?

On a un tableau de marche à la Fédération française de voile par rapport à nos équipes de France et là aussi, c’est une satisfaction. A la mi-parcours, on a des excellents résultats sur ce test event qui font que nous sommes dans notre tableau de marche. Évidemment, rien n'est fait. On fera les comptes à la fin des jeux, mais c'est très bien parti.

Les étrangers sont contents de ce plan d’eau? On parle d’un plan d’eau assez “technique”...

Les étrangers sont très contents du plan d’eau et de l’accueil. C’est notre premier devoir aussi en tant que pays-hôte, d'accueillir dignement les étrangers et ça, ça fait plaisir. Les étrangers sont très agréablement surpris par la marina en elle-même, ils se rendent bien compte que ce n’est pas encore totalement finalisé mais par contre ils se projettent facilement pour l’année prochaine. Ils peuvent voir que ça sera un vrai outil assez extraordinaire. Pour certains, ils découvrent aussi toute la difficulté et la technicité du plan d'eau de Marseille.

A un an des Jeux olympiques, peut-on se fixer une ambition pour le tableau des médailles?

Oui, nous avons un objectif où nous devons faire mieux qu’à Tokyo. Il y avait eu trois médailles au Japon donc il faudra en avoir plus de trois ou alors dans des métaux plus précieux.

Sentez-vous une ambiance différente dans cette équipe de France à un an des Jeux à la maison? Une excitation?

Les athlètes sont très heureux d'être à Marseille. Il y a une excellente ambiance dans l'équipe de France. Si on prend l'exemple du Kite chez les filles, on en a trois qui sont dans le top 10 mondial. Chez les garçons, on en a quatre qui sont dans le top 10 et comme vous le savez, pour les Jeux olympiques en voile, il n’y a qu’un seul représentant par nation, donc il faut à la fois qu'on fasse vivre cette concurrence mais aussi qu'on conserve une bonne ambiance. Aujourd’hui, tout le monde est très content et très heureux de s'entraîner ici à Marseille.

On a beaucoup évoqué l’héritage des Jeux, est-ce que la marina de Marseille n’est pas le meilleur exemple?

Pour la Fédération française de voile, c'est sûr que ce sera le meilleur héritage. On avait, jusqu'à présent à Marseille, un pôle France, à partir de maintenant on aura un pôle olympique. En termes d’héritage c’est une réussite. On va pouvoir offrir aux athlètes les meilleures conditions pour s’entraîner et donc pour développer à l’avenir leurs performances. Les athlètes s’entraînent aussi sur ce plan d’eau tout au long de l’année à l’approche des Jeux. La voile est un sport compliqué puisqu’on doit jouer avec les éléments, qui sont différents suivant les lieux. Evidemment s’entraîner sur le plan d’eau des Jeux, avoir un maximum de temps de navigation sur ce plan d’eau, c’est important pour la performance.

Si on regarde ce plan d’eau derrière nous, c’est le plus beau que vous ayez vu?

Alors j'ai la chance, en tant que président de la FFV, de me déplacer dans beaucoup d'endroits, donc à chaque fois que je suis dans un endroit, on me dit que c'est le plus beau plan d'eau, donc je pense qu'on a le plus beau littoral du monde. Mais je dois avouer qu'ici, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire avec cet écrin. Je pense aux images à la télévision et quand le monde entier va voir ce littoral, il n'aura qu'une seule envie, c'est de venir découvrir la France et découvrir Marseille.