JO: Agnel comprend les huis clos à Tokyo à cause du regain de la pandémie de Covid-19

Passé au micro de RMC ce jeudi, l'ancien champion olympique de natation Yannick Agnel a commenté la décision des autorités japonaises de fermer les Jeux aux spectateurs.

A Londres en 2012, Yannick Agnel avait eu la chance de décrocher deux médailles d'or et une d'argent dans un centre aquatique bruyant, et rempli de nombreux supporters français. Mais à Tokyo cet été, ses "descendants" n'auront pas droit à une telle ambiance.

Ce jeudi, le gouvernement japonais a en effet annoncé que les Jeux olympiques estivaux se dérouleront sans spectateurs dans la capitale nippone, à cause de l'augmentation des cas de Covid-19. Si la décision a déjà été déplorée par plusieurs athlètes et observateurs, Agnel se veut lui compréhensif.

"Je ne sais pas si les performances seront différentes, ça dépend des gens"

"L’ambiance sera particulière, c’est certain, a-t-il réagi au micro de RMC, pendant la 12e étape du Tour de France. Après, ce que je demande à chaque personne qui s’interroge à ce sujet, c’est 'posez-vous la question inverse'. Si pour Paris 2024 il se passait exactement la même chose, comment nous on réagirait? Comment on ferait en sorte de prendre le moins de risques par rapport aux foyers infectieux potentiels, quand plus de 100.000 personnes déboulent? Ce n’est pas si évident."

Car l'enjeu est supérieur aux JO. "On peut les comprendre, poursuit Agnel. Il faut se mettre en tête une chose: on arrive pour les Japonais sur une période qui va être caniculaire, et c’est un pays avec une population vieillissante. On risque donc d’avoir beaucoup de ‘vieux’ dans les hôpitaux. Si en plus de ça ils sont saturés en amont à cause du Covid, comment ça va se passer pour eux? C’était l’inquiétude. (…) Si on m’avait posé la question en tant qu’athlète, j’aurais dit: 'si ça se déroule, tant mieux, je vais pouvoir aller au bout de ma saison et performer, si ça ne se déroule pas, je le comprends aussi.'"

Finalement, les Jeux auront lieu. Mais dans un grand silence. "Je ne sais pas si les performances seront différentes, ça dépend des gens, veut croire l'ancien nageur. Sur des relais en natation par exemple, tu peux être porté. Après, pour parler foot, je suis persuadé qu’une équipe comme le PSG, les matchs à huis clos ont aidé à un moment donné, parce qu’il y avait moins de pression, il y avait plus une ambiance entraînement. Ce n’est pas la même chose pour tout le monde." Et de finir sur une note plus légère: "L’avantage avec les huis clos, c’est que tu entends moins de saloperies dans les tribunes."