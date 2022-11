JO de Paris 2024: La billetterie ouvre le 1er décembre, avec un système inédit

Une phase importante de l'avancée vers les JO de Paris 2024 a été annoncée ce lundi matin au premier étage de la Tour Eiffel : l'ouverture de la billetterie. Avec un système inédit pour se procurer des billets...

Pas besoin de dormir près de votre ordinateur et de programmer votre réveil aux aurores pour être le premier. Le 1er décembre, la première phase de la billetterie pour les Jeux olympiques de Paris 2024 s'ouvre, une étape très attendue par le comité d'organisation, qui voit cette étape comme un moment qui "permet de rendre très concrets" ces JO. Du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023, une première phase d'inscription en ligne va s'ouvrir pour ceux qui espèrent ensuite être tirés au sort. Une phase d'inscription où il n'y aura pas besoin de se ruer sur le site de Paris 2024. Le tirage au sort s'effectuera sur l'ensemble des personnes qui se seront inscrites entre le 1er décembre et le 31 janvier. Donc, que l'on se soit inscrit le 2 décembre ou le 30 janvier par exemple, les chances d'être tiré au sort seront les mêmes. Un site de billetterie unique sera lancé à cette adresse.

"On a testé, cela prend en moyenne 3’14 pour s'inscrire, c'est très facile d'accès", indique-t-on à Paris 2024. Une fois cette phase d'inscription terminée, le tirage au sort débutera le 15 février, avec un créneau de quatre jours réservé aux membres du club Paris 2024 (inscriptions gratuites sur le site Paris 2024). Chaque personne tirée au sort bénéficiera d'un créneau de 48h pour aller acheter jusqu'à 30 places. Un pack de places que chacun pourra composer selon ses envies, avec au maximum six tickets par session et donc 30 places au total, maximum. Des places qui, à ce stade, ne seront pas nominatives. Les billets seront vendus à partir de 24 euros, conformément à la politique de prix déjà annoncée par Paris 2024, dont 50% ne dépasseront pas les 50 euros.

13 millions de billets au total pour les Jeux olympiques et paralympiques

"C'est la première fois qu'aux Jeux, on peut constituer des packs sur mesure, se félicite Paris 2024. L'ensemble des sports sera accessible dès cette phase de packs avec 80% des sessions disponibles à l'achat. C'est pour nous une nouveauté qui permet de lisser la demande et de laisser le temps aux acheteurs de bien acheter." Les 20% restants étant les sessions les plus demandées comme, par exemple, la finale du 100m en athlétisme ou encore la session de la finale des lourds en judo, qui ne seront disponibles à l'achat que dans un deuxième temps, hors packs.

"On n'a pas voulu, dans la vente de packs, que ces sessions extrêmement demandées, faussent l'achat d'un pack. Que les gens, comme cela a pu être le cas dans beaucoup d'autres grands évènements, profitent de l'achat d'un pack avec une de ces sessions très demandées, et ne viennent pas sur les autres compétitions. L'idée n'est pas de créer une carotte avec ces billets là, mais de les isoler." Les billets en question seront mis en vente à l'unité et sur un deuxième créneau avec inscription du 15 mars au 15 avril pour une vente prévue au mois de mai.

Paris 2024 n'indique pas le nombre de personnes qui seront tirées au sort sur la première phase des packs. "Nous espérons vendre 3.000.000 de tickets et les tirages au sort s'étaleront selon les indications des ventes."

Cette nouvelle méthode de gestion de la billetterie, les organisateurs pensent qu'elle "devrait faire école sur les futurs grands évènements”. “Il y aura des déçus. Les jeux sont tellement attractifs qu'il y aura toujours plus de demandes. L'idée c'est comment on va lisser, gérer la frustration. On sait mieux l'accompagner. Avant il y avait des problèmes d'achat car c'est très lourd techniquement et ça plantait. Tout le monde voulait la même chose. Et ça faisait beaucoup de déçus”, appuie-t-on.

Au total, 13 millions de billets seront mis en vente pour l'ensemble des Jeux olympiques et paralympiques, dont 80% accessibles au grand public et 20% pour les hospitalités et les parties prenantes de Paris 2024 (collectivités partenaires, diffuseurs…).