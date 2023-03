JO de Paris 2024: le Marathon pour Tous, un rêve difficile à atteindre

Ils sont des milliers à vouloir participer au marathon pour tous des Jeux olympiques de Paris. Mais pour cela, les dossards sont difficiles à obtenir. Il faut collecter un nombre de points, en fonction des kilomètres parcourus, réaliser chaque mois des défis lancés par Paris 2024 sur l’application. Mais pour certains, cette quête du dossard est devenue une obsession et un vrai challenge. RMC Sport a suivi deux d’entre eux.

Le rendez-vous est donné sur la piste d’athlétisme du parc Suzanne-Lenglen dans le 15e arrondissement de Paris. Corentin a 29 ans et s’est mis à la course à pied il y a un peu plus de deux ans. "J’ai vu le défi Marathon pour Tous apparaître et je me suis dit que ça allait me permettre de rester motivé et de garder un objectif." Alors, en septembre 2021, il a commencé à réaliser les défis lancés par Paris 2024 pour tenter de remporter un dossard pour le marathon des amateurs aux JO. "Cette semaine, il faut faire 12km d’une traite." Voici le challenge. Mais peu de dossards à la clé. "Il y a 50 dossards à gagner. 25 pour les hommes et 25 pour les femmes. Ce n’est pas beaucoup c’est vrai, mais comme il y a toutes les semaines des défis à faire, on reste motivé quand même. On a pas mal d'occasions d’en gagner."

"Les JO, ça fait rêver"

Pour Corentin, c’est son 51e challenge. "12 kilomètres, c’est une petite distance pour moi", souligne le coureur. Alors direction les quais de Seine, jusqu’au parc de Saint-Cloud. "Là, on est à 10km. Il n'en reste plus que 2. Ça va aller vite." Puis après 1h07 de course: "Voilà c’est fait. Un défi de plus et on croise les doigts pour être tiré au sort". Ce salarié dans une entreprise de communication devra être patient. Il saura seulement dans quelques semaines s’il fait parti des heureux élus. "Je fais partie des 1600 finishers. Ça fait du monde, c’est le jeu." Et il reste encore quelques jours pour réaliser ce challenge. 50 dossards pour des milliers de participants… Corentin préfère garder le sourire et l’espoir. "Je ne me décourage pas. C’est une chance qui nous a été donnée. Ça fait rêver de courir après les professionnels, puis l’ambiance des Jeux. C’est une expérience incroyable à vivre dans une vie. Le marathon à Paris lors des JO, ça fait rêver."

Corentin n’est pas le seul à y rêver. Samuel, 31 ans, veut ce dossard à tout prix. "Je dors quand même donc je n’y pense pas tout le temps. Mais quand je cours, j’y pense. J’aimerais que ça soit mon premier marathon, comme un premier amour. Je m’entraîne pour ça."

Lui aussi fait les défis sur l’application mais n’a toujours pas été tiré au sort. "Entre le nombre de dossards donné à chaque challenge réalisé et le nombre total de finishers, on a moins de 0.1% de chance d’en gagner un. Ça peut vite devenir décourageant voire rageant." Il s'entraîne trois à quatre fois par semaine pour tenter d’atteindre son rêve. "Il y a plusieurs fois où j’ai envisagé d’arrêter les défis. Vu le nombre de challenges que j’ai gagnés, je n’ai jamais été tiré au sort. Certains gagnants ont fait peut-être qu’un ou deux challenges et ont gagné. C’est un gros coup de chance, c’est la loterie. On se dit que c’est rageant mais ce sont les règles du jeu, qu’on accepte." Mais jusqu’où les acceptera-t-il ? "Je les continue un peu par défaut mais j’y crois plus vraiment." Alors pour multiplier ses chances, Samuel se tourne vers d’autres solutions. Notamment les 100.000 points. D’ici la fin de l’année, Paris 2024 a mis en place un système de cumul de points en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Une fois l’objectif des 100.000 points atteint, un tirage au sort sera fait à la fin de l’année. Ultime chance de gagner un dossard. Samuel les a déjà atteints. Corentin, lui, est à 75.000 points. Ils n'ont plus qu’à attendre, espérer, jusqu’à la fin de l’année, pour peut-être participer au Marathon pour Tous.