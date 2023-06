JO de Paris 2024: une piscine d'entraînement détériorée lors des émeutes à Aubervilliers

La façade d'une piscine en construction, vouée à être utilisée pour les entraînements lors des Jeux olympiques de Paris en 2024, a été partiellement brûlée dans la nuit de jeudi à vendredi en marge des violences qui ont eu lieu à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

Grosse frayeur à Aubervilliers pour une installation sportive destinée aux Jeux olympiques de Paris 2024. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la façade d'une piscine en construction dans le quartier du Fort d'Aubervilliers et qui servira de piscine d'entraînement l'an prochain pour les JO a partiellement été brûlée, victime collatérale des violences dans la ville de Seine-Saint-Denis suite à la mort de Nahel. C'est le centre de bus en face du chantier qui était visé. Les 12 bus stationnés dans le centre ont tous été complètement détruits.

L'incendie s'est propagé sur le chantier voisin de la piscine olympique. Et la moitié de la façade, dont une partie en verre, a été détruite par les flammes. Après une "vraie inquiétude" dans la nuit de jeudi à vendredi, la mairie d'Aubervilliers indique en début d'après-midi ce vendredi que "la structure du bâtiment n'a pas été touchée". Mais la moitié de la façade doit être remplacée.

La piscine d'entraînement des JO de Paris 2024 à Aubervilliers, le 30/06/2023 © AFP

"Nous comprenons et partageons la peine et la douleur qui ont suivi ce tragique événement, a réagi Karine Franclet, la maire d’Aubervilliers. Cependant, nous ne pouvons permettre que de telles situations de chaos se répètent. Nous exprimons notre profonde gratitude envers les forces de l'ordre, les services municipaux et la BSSP d'avoir préservé ce projet essentiel pour notre territoire, qui est également une vitrine d'Aubervilliers pour les Jeux olympiques."

"Au-delà de la valorisation de l'équipement sportif, ce projet revêt un enjeu social majeur en offrant à nos jeunes, nos familles et nos sportifs un centre aquatique digne de ce nom, poursuit l'élue. Il jouera un rôle crucial en remédiant au triste constat qu'un enfant sur deux ne sait pas nager en Seine-Saint-Denis à l'entrée en 6e."

Selon les premières estimations, les délais pour la livraison de l'équipement ne devraient pas être impactés. La sécurité autour du site a été renforcée pour les prochains jours.