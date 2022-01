JO de Pékin 2022: Tessa Worley et Kevin Rolland porte-drapeaux de la France

Le CNOSF a choisi Kevin Rolland, Tessa Worley et Benjamin Daviet comme porte-drapeaux de la France pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022, ce mercredi. Ils succèdent à Martin Fourcade.

Les deux porte-drapeaux de l'équipe de France aux JO de Pékin sont connus. Le CNOSF a indiqué ce mercredi soir avoir choisi Tessa Worley et Kevin Rolland après un vote de 26 sportifs ambassadeurs, qui avaient été désignés par le public. Comme convenu, la parité est respectée avec un homme et une femme pour tenir l’étendard français lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver qui s’ouvriront le 4 février prochain (jusqu’au 20) dans la capitale chinoise. Le duo succède au biathlète Martin Fourcade, désigné à PyeongChang en 2018.

Rolland, trois ans après sa terrible chute

Médaillé de bronze en halfpipe à Sotchi en 2014, le skieur-freestyler Kevin Rolland (32 ans) a été choisi de manière fortement symbolique un peu moins de trois ans après une terrible chute qui avait failli lui coûter la vie. En avril 2019, il s’était lancé dans une tentative de record du monde du saut le plus haut en s’élançant d’un de quaterpipe (tremplin en forme de quart de tube) à la Plagne. Il s'était mal réceptionné et avait souffert d'une fracture du bassin. Ses poumons, côtes et pancréas avaient également été touchés.

Il avait repris la compétition en 2021 en participant notamment aux Mondiaux d’Aspen où il avait décroché une huitième place en halfpipe. A 32 ans, le double champion du monde participera aux troisièmes Jeux olympiques de sa carrière.

Il sera bien accompagné par Tessa Worley (32 ans), double championne du monde de slalom géant (2013, 2017) et victorieuse de la Coupe du monde de la spécialité en 2017. La skieuse du Grand Bornand signe une nouvelle belle saison avec six Top 5 (dont trois podiums, incluant une victoire à Lienz en décembre). Elle participera aussi à ses troisièmes JO avec l’ambition de décrocher enfin une médaille.

"C’est une chose (porte-drapeau, ndlr) à laquelle je ne pensais pas forcément avant cette saison, avait-elle confié à RMC Sport en décembre. Pour moi, un porte-drapeau, c’est quelqu’un qui connaît les Jeux par cœur, qui sait comment gérer les JO. Et je n’ai pas l’impression d’avoir encore réussi à dompter les Jeux. Par mon expérience, je me dis ‘pourquoi pas?’ ça doit être une expérience incroyable. Le fait de le partager avec un autre athlète, je me sentirais peut-être capable d’être leader d’une équipe olympique. Il y a tellement de grands noms du ski et des sports d’hiver qui sont là. Faire partie de l’aventure, c’est chouette."

Quatre autres sportifs avaient fait acte de candidature: Guillaume Cizeron (patinage artistique), Maurice Manificat (ski de fond), Gabriella Papadakis (patinage artistique) et Julia Pereira (snowboard).

Du côté de l'équipe de France paralympique, c'est Benjamin Daviet, triple médaillé d'or à Pyeongchang en ski de fond et en biathlon, qui a été désigné porte-drapeau et mènera la délégation française (4 au 13 mars).