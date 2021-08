JO de Tokyo: premier cas de Covid-19 recensé au Village paralympique

Le Japon continue d'être frappé par des cas de coronavirus et l'épidémie ne cesse de progresser ces derniers jours, alors que les Jeux paralympiques doivent commencer le 24 août. Les organisateurs de l'événement ont annoncé qu'un premier cas de Covid-19 a été détecté au sein du village.

Un premier cas de Covid-19 a été recensé au Village paralympique, ont annoncé jeudi les organisateurs des Jeux paralympiques de Tokyo 2021, à cinq jours de l'ouverture de l'événement, alors que le Japon fait face à des nombres d'infections record.



La personne concernée est membre du personnel lié aux Jeux et ne réside pas au Japon, ont précisé les organisateurs sans donner plus de détails. Les organisateurs ont fait état à ce jour de 74 cas de coronavirus liés aux Paralympiques, qui doivent se tenir du 24 août au 5 septembre, principalement parmi des employés et personnes sous contrat résidant au Japon.

Les cas ne cessent d'augmenter

Six autres cas ont été signalés par des collectivités locales accueillant des équipes paralympiques qui s'entraînent avant les Jeux. Aucun cas n'avait encore été signalé au Village paralympique, ouvert depuis mardi. Les organisateurs des Jeux olympiques, qui se sont refermés le 8 août, ont estimé avoir réussi à empêcher une propagation majeure des infections grâce à leurs strictes mesures sanitaires.



A ce jour, 546 cas positifs liés aux JO ont été recensés, et certains experts ont estimé au contraire que la tenue des Jeux était en contradiction avec le message du gouvernement sur la situation sanitaire et avait contribué à la hausse des infections dans le pays.



Les cas quotidiens de Covid-19, qui ne cessent d'augmenter dans l'Archipel, ont atteint un nouveau record mercredi avec près de 24.000 cas au niveau national. Face à cette nouvelle vague d'infections qui touche le pays depuis juin, l'état d'urgence en vigueur depuis juillet dans une partie du Japon a été étendu mardi à 13 départements, dont Tokyo, et prolongé jusqu'au 12 septembre.