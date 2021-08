Formule 1: le Grand Prix du Japon annulé pour la deuxième année consécutive à cause de la pandémie

Le Grand Prix de Formule 1 du Japon, qui devait se tenir le week-end des 9 et 10 octobre prochains, a été annulé pour la deuxième année d’affilée à cause de la situation sanitaire, ont regretté ce mercredi les organisateurs.

Lourdement frappé par la pandémie de Covid-19, le Japon a d’ores-et-déjà déjà pris la décision d’annuler son Grand Prix de Formule 1 annuel, qui devait se tenir le week-end du 9 et 10 octobre prochains à Suzuka. La course comptant cette saison pour la 17e manche du Championnat du monde de la discipline, est annulée pour la deuxième année d’affilée pour la même raison, la situation sanitaire, ont annoncé les organisateurs.

Après des discussions "avec les autorités au Japon, la décision a été prise par le gouvernement japonais d’annuler la course cette saison à cause des difficultés liés à la pandémie qui perdure dans le pays", a écrit le promoteur de la discipline, la société américaine Formula One, dans un communiqué publié mercredi.

Déjà quatre Grand Prix annulés

La F1 dispose désormais de plusieurs options afin de combler ce vide au calendrier. Le programme final de la saison devrait être publié dans les semaines à venir afin de conserver les 23 dates du Championnat, alors que la Formule 1 avait déjà dû se résoudre à annuler trois autres Grand Prix depuis le début de saison (Canada, Singapour, Australie).

La date au Japon du Grand Prix de Moto GP avait déjà été supprimée du calendrier, fin juin, pour cause de "pandémie actuelle de COVID-19, complications de voyage et restrictions logistiques", avait annoncé la Fédération internationale de motocyclisme. Ce avant même que ne débutent les Jeux olympiques de Tokyo, qui ne semble toutefois pas être la cause de la reprise de la circulation du virus dans le pays.

Le nombre de contaminations s’y est largement accru depuis la compétition, mais le Premier ministre japonais, tout comme le Comité international olympique, ont assuré que l’événement sportif n’a pas contribué à cette hausse des infections, plutôt imputé à la propagation du variant Delta.