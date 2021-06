JO: la moitié des Japonais désormais en faveur des Jeux selon un dernier sondage

A quelques semaines des Jeux olympiques de Tokyo, qui doivent se dérouler du 23 juillet au 8 août, l'opinion publique commence à se montrer de plus en plus favorable à la tenue de l'événement. Un dernier sondage indique désormais que la moitié de la population est en faveur de ces JO, alors que l'épidémie de coronavirus recule.

Les Japonais sont toujours divisés sur la perspective d'accueillir les Jeux olympiques à Tokyo cet été, mais ils sont désormais 50% à être en faveur de l'événement, alors que la crise sanitaire locale diminue, selon un sondage publié lundi.



Selon ce sondage du quotidien nippon Yomiuri, 50% des personnes interrogées se sont dites favorables à la tenue des JO cet été comme prévu (23 juillet-8 août), et 48% ont souhaité au contraire qu'ils soient annulés. Le mois dernier, dans une étude d'opinion similaire du Yomiuri, seulement 39% des sondés s'étaient déclarés pour les JO cet été, et 59% contre.



Le sondage publié lundi, réalisé par téléphone du 4 au 6 juin auprès de 1.070 personnes au Japon, intervient alors que le nombre de nouvelles infections au Covid-19 décroît progressivement dans le pays. Par ailleurs, la campagne de vaccination accélère depuis peu dans l'archipel, même si à peine plus de 3% de la population nationale est complètement vaccinée pour l'heure.

26% des sondés souhaitent un huis clos total

La popularité du Premier ministre Yoshihide Suga continue cependant de se détériorer: son taux d'approbation est tombé à 37% dans le dernier sondage du Yomiuri, contre 43% précédemment, un plus bas depuis sa prise de fonction en septembre 2020. L'opinion publique japonaise reproche à M. Suga et à son gouvernement d'avoir maladroitement géré la crise du coronavirus, qui a entraîné la mise en place de dispositifs d'état d'urgence à répétition dans le pays depuis début janvier. Le gouvernement est aussi tancé pour le très lent démarrage de la campagne de vaccination dans le pays comparé à d'autres pays.



Les organisateurs des JO de Tokyo doivent encore prendre une décision ce mois-ci sur le nombre de spectateurs autorisés, après avoir déjà renoncé en mars à accueillir du public venant de l'étranger à cause de la pandémie. Toujours selon le sondage du Yomiuri, 26% des personnes interrogées ont dit souhaiter que les JO se déroulent à huis clos, et 24% avec une jauge limitée. D'après un autre sondage publié lundi par le groupe de télévision Japan News Network, 44% des répondants ont approuvé la tenue des JO cet été, 31% ont souhaité leur annulation et 24% un nouveau report.



Les organisateurs ont systématiquement exclu un nouveau report des Jeux après celui de l'an dernier. Et la semaine dernière, la présidente de Tokyo-2020, Seiko Hashimoto, s'est dite sûre "à 100%" qu'ils allaient avoir lieu.