JO Paris 2024: avec l'imbroglio de billetterie, quelles sessions d'athlétisme sont concernées par les modifications du programme?

Le sujet de la billetterie des Jeux olympiques de Paris 2024 est revenu sur le devant de la scène ces dernières heures. En cause, une erreur d’actualisation du programme de l’athlétisme sur le site de la billetterie officielle, assumée par les organisateurs. Des acheteurs de cette deuxième phase ne verront pas certaines épreuves auxquelles ils pensaient assister. Quelles disciplines concernées? Quelles dates? RMC Sport vous explique tout.

La deuxième phase de la billetterie des Jeux olympiques de Paris 2024 a débuté depuis une semaine. Très rapidement, les places les moins chères ont trouvé preneurs. Des tickets, souvent aux montants les plus élevés, restent encore disponibles. Mais un problème s’est glissé dans cette phase de vente: il y avait une erreur d’actualisation dans le programme de l’athlétisme sur le site de la billetterie officielle.

Des finales décalées

Dans les faits, des personnes ont réservé une session avec plusieurs épreuves d'athlétisme dans différentes disciplines, un soir par exemple. Mais comme le bon calendrier - ajusté avant la deuxième phase de vente - n’avait pas été actualisé en ligne, certaines disciplines ne correspondent pas aux jours et heures des réservations.

Huit sessions d’athlétisme sont concernées par ces changements. Les finales du 5.000 mètres féminin et du 3.000 mètres steeple féminin en font partie. Les qualifications du saut à la perche masculin ont aussi été bougées. Au total, trois sessions sont "gagnantes" après cette modification et récupèrent une épreuve, cinq sont "perdantes".

La situation, qui a pris au dépourvu les organisateurs, a été critiquée par certains athlètes comme Alice Finot et Jimmy Gressier. Tony Estanguet s’est justifié dans l’Equipe: "Ce n'est pas une première, les spécialistes de la billetterie savent que ça peut arriver, c'est d'ailleurs écrit sur le site que les programmes peuvent être amenés à évoluer."

Quelles épreuves concernées?

*Sessions "gagnantes":

2 août au soir, qui récupère le 5.000m (F) (qualifications) initialement prévu le 3 août au soir.

3 août au matin, qui récupère le saut à la perche (H) (qualifications) initialement prévu le 3 août au soir.

5 août au soir, qui récupère la finale du 5.000m (F) initialement prévue le 6 août au soir.

*Sessions "perdantes":

3 août au soir qui perd le 5.000m (F) (qualifications) et le saut à la perche (H) (qualifications)

4 août au matin, qui perd le 1.500m (F) (qualifications) mais gagne le 3.000 Steeple (F) (qualifications)

6 août au matin, qui perd le 3.000 Steeple F (qualifications) mais gagne le 1.500m (F) (qualifications)

6 août au soir qui perd la finale du 5.000m (F) mais gagne la finale du 3.000m Steeple (F).

mais 8 août au soir qui perd la finale du 3.000m Steeple (F)

Le nombre de clients touchés par cette modification n’est pas encore connu. Pour le moment, les personnes concernées n’ont pas reçu de mail de l’organisation. Paris 2024 va essayer de "trouver la meilleure solution" pour répondre à cet imbroglio. "On va leur écrire et voir avec eux pour trouver la meilleure solution, explique dans l’Equipe le patron de Paris 2024 Tony Estanguet. On va informer toutes les personnes concernées par ces sessions. On s'excuse, on est vraiment désolé."

Il est fréquent de voir des ajustements horaires s’opérer jusqu’au début de la compétition. Il est ainsi possible que d’autres aménagements à la marge soient opérés dans d’autres sports d’ici le 26 juillet 2024, date du début des épreuves.