JO Paris 2024: Coe défend sa décision de ne pas réintégrer les athlètes russes et biélorusses

Le président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sebastian Coe, a confirmé ce lundi que les athlètes russes et biélorusses ne seront pas réintégrés dans les compétitions d'athlétisme en vue des Jeux olympiques de Paris en 2024.

Il y a un peu plus d'un mois, le CIO suggérait de réintégrer à titre individuel et sous bannière neutre les athlètes russes et bielorusses suspendus des compétitions depuis plus d'un an et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais ce lundi, Sebastian Coe, le président de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF), a assuré que ce ne serait pas le cas.

"La réponse est assez facile finalement. Nous avons suspendu la Fédération russe en 2015 à cause des graves attaques sur l'intégrité de notre sport à travers leur politique de dopage. Et nous maintenons la suspension que nous avons mise en oeuvre, cette fois, l'an dernier à cause de la guerre en Ukraine, a expliqué Coe lors des Laureus World Sports Awards. Et cela reste la même chose et cela restera la même chose pour notre approche des championnats et des compétitions à venir, y compris Paris 2024."

"Notre position est claire, ça ne changera pas"

L'IAAF est la première fédération d'envergure à se prononcer aussi clairement contre la réintégration des Russes et Bielorusses depuis les recommandations du CIO, fin mars. Sebastian Coe, en plus d'expliquer la décision de sa fédération, n'a pas laissé la porte ouverte pour le futur, surtout pas pour les Jeux olympiques.

"C'est l'événement du CIO mais vous savez, les fédérations internationales sont là pour déterminer l'éligibilité de ceux qui concourront, a-t-il expliqué. Notre position est claire et sans ambiguité et cela ne changera pas."