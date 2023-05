JO Paris 2024: nouvelle polémique sur la billetterie, des athlètes furieux et un imbroglio sur les sessions d'athlétisme

Pas épargnée par les critiques, la billetterie des Jeux olympiques de Paris 2024 a connu un nouvel imbroglio fâcheux: les billets vendus au public pour huit sessions d'athlétisme ne correspondaient pas aux épreuves effectivement au programme. Une nouvelle polémique dont le COJO, qui s'est excusé, se serait bien passé.

La billetterie des Jeux olympiques de Paris n'a pas fini de faire parler. Alors que les prix et la disponibilité des places ont autant crispé lors du lancement de la deuxième phase de vente que la première, un nouveau couac risque de faire fulminer les tirés au sort.

Quelques jours après la mise en ligne des places vendues à l'unité, un grand nombre de détenteurs de billets d'athlétisme provenant de cette deuxième session d'achat vont avoir une bien mauvaise surprise. Et ce même s'ils avaient précautionneusement étudié le déroulé des sessions avant de faire chauffer leur carte bancaire. "On s'est rendu compte qu'il y avait des erreurs sur huit sessions d'athlétisme, a confirmé mercredi à L'Equipe le patron de Paris 2024, Tony Estanguet. Il y a plus de 760 sessions mises en vente sur cette deuxième phase de la billetterie. Sur ces huit sessions d'athlétisme, il y a eu une erreur de programmation car le calendrier a évolué et on ne l'a pas mis à jour."

Conséquence de cette fâcheuse erreur d'actualisation: le public peut ainsi avoir dépensé jusqu'à 980 euros pour s'offrir une place pour une session de finale au Stade de France, et se retrouver avec une toute autre programmation.

"Ils voulaient voir le 5.000 m et vont se retrouver à devoir voir du 200 m ou du javelot"

"Des proches m'ont dit qu'ils avaient acheté des billets pour une discipline en particulier, par exemple le 5.000 m, et avec l'erreur de calendrier ils se retrouvent avec une session qu'ils ne voulaient pas. Ils voulaient voir le 5.000 m et vont se retrouver à devoir voir du 200 m ou du javelot", a fustigé sur son compte Instagram Jimmy Gressier, champion de France 2023 de cross-country. "S'ils veulent faire du cher, qu'ils fassent au moins de la qualité! Se tromper dans la timetable de la billetterie est inacceptable", a pesté via le même réseau social Alice Finot, vice-championne d'Europe en salle du 3.000 m.

"On va leur écrire et voir avec eux pour trouver la meilleure solution, tempère Estanguet, qui assure que des solutions étaient à l'étude pour réparer cette maladresse. On va informer toutes les personnes concernées par ces sessions. On s'excuse, on est vraiment désolé. Si on rentre un petit peu dans le détail, sur ce que j'ai pu comprendre, pour trois sessions c'est plutôt une bonne nouvelle car ils auront plus d'épreuves que ce qu'ils pensaient acheter. Mais il y a cinq sessions où il y a effectivement des épreuves en moins."

3,25 millions de billets avaient trouvé preneurs lors de la première phase en février, et un million de places s'est arraché en seulement 48 heures sur les 1,5 million de tickets mis en vente pour ce deuxième tour. Une troisième et dernière phase de vente est prévue pour des places à l’unité, cette fois sans tirage au sort, à la fin de l'année 2023.