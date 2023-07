Journée de visite à Paris pour les chefs de mission des Jeux olympiques de Paris 2024

A un peu plus d’un an de la cérémonie d’ouverture, les représentants des différentes délégations mondiales ont pu découvrir certains sites dans le centre de capitale. Et poser toutes leurs questions aux organisateurs.

Sacs "Paris 2024" sur le dos, tee-shirts aux couleurs de leurs pays, le séminaire des chefs de mission de comités olympiques étrangers avait des airs de colonie de vacances cet après-midi dans le cœur de Paris. Les 206 pays participants aux Jeux Olympiques étaient représentés, par un ou plusieurs ambassadeurs, chargés de veiller au bon accueil de leur délégation, et d’accompagner les athlètes. Pour la délégation olympique française par exemple, c’est l’ancien handballeur Jackson Richardson qui aura ce rôle.

Grande visite touristique

Ce dimanche, 400 personnes déambulaient donc dans la capitale, guidés par des membres de l’organisation et des bénévoles. Par petits groupes, ils sont passés par la Place de la Concorde, le pont Alexandre III, le Grand Palais et les Invalides, des sites qui accueilleront tous des épreuves l’été prochain. Pour l’instant, rien n’est encore installé, mais le Japonais Toru Kobayashi s’y voit déjà: "Utiliser les lieux existants, et le centre de Paris comme plateforme pour les épreuves, je dois dire que c’est formidable, on a tous hâte d'y être."

De nombreux thèmes abordés

A environ un an des JO de Paris, les représentants des différentes délégations mondiales en visite à Paris, 16 juillet 2023 © RMC Sport

Le séminaire a débuté vendredi, et avant cet après-midi de découverte, les chefs de mission ont travaillé, participé à des réunions, dans lesquelles ils ont pu échanger avec les organisateurs, et poser toutes les questions qu’ils souhaitaient: "Mon rôle est que tous nos athlètes aient ce qui leur faut, pour qu’ils puissent performer, explique Wanjiru Mbugua-Karani, de la délégation kényane. On a pu avoir des entretiens individuels au sujet des accréditations, de la nourriture, des transports et des logements."

Et dans le contexte des émeutes qui ont secoué le pays ces dernières semaines, le thème de la sécurité est également revenu pour la Kényane: "On voulait être certains que Paris serait sécurisé l’été prochain. Mais on a été rassurés sur les forces de l’ordre mobilisées, le fait que l’Etat gérait tout ça. On sent que Paris est sur la bonne voie, et les Jeux olympiques seront super!"

Les transports en question

Un point d’information nécessaire à un an des Jeux, pour rassurer toutes les délégations, et montrer que les préparatifs ont bien débuté. Ces ambassadeurs seront les interlocuteurs privilégiés de Paris 2024 pour les éventuelles questions logistiques pendant les Jeux.

Toru Kobayashi, lui a connu ça lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Il a une idée claire des problèmes que pourraient rencontrer Paris 2024 dans la préparation des JO: "Je dirais que les transports, c’est toujours le grand challenge, surtout ici à Paris avec le trafic, c’est une petite inquiétude. Mais la ville a un bon réseau de transports en commun, comme à Tokyo, et il sera très bien utilisé."

Ce grand séminaire, qui a débuté vendredi, va durer jusqu’à mardi. Demain, les chefs de mission pourront découvrir les installations du nord de Paris, notamment le village olympique et le Stade de France.